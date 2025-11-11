Rocío Molina 11 NOV 2025 - 15:02h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte fotos inéditas de la fiesta por su 50 cumpleaños que su prometido le ha organizado

Raquel Bollo ha entrado en sus 50 por la puerta grande. La exconcursante de 'Supervivientes' ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto, teniendo en cuenta que lo ha hecho luciendo anillo de compromiso y en uno de los momentos más dulces de su vida. Una celebración por todo lo alto que la colaboradora de 'Fiesta' ha querido compartir con sus seguidores al hacer públicas fotos inéditas junto a su prometido, hijos y nietos.

Si el día de su cumpleaños fue el que escogió su novio, el empresario sevillano Mariano Jorge Gutiérrez, con el que lleva saliendo desde 2017, para pedirle matrimonio, la fiesta sorpresa que este le ha organizado después a Raquel Bollo ha estado a la altura de los acontecimientos que están viviendo últimamente.

"Cincuenta años… se dice pronto, pero se sienten con el alma. Mi futuro marido me preparó una fiesta sorpresa que jamás olvidaré", ha confesado la madre de Alma Bollo y Manuel Cortés. Un día lleno de emociones que Raquel asegura que jamás olvidará y que ha inmortalizado y colgado en sus redes.

Además de dedicar unas preciosa palabras a todos aquellos que han hecho de esta reunión un momento tan especial, y, especial mención a su novio, la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido compartir algunos de los recuerdos más bonitos que va a guardar de este 50 cumpleaños.

En este álbum tan especial de Raquel Bollo se puede ver a la televisiva soplando las velas, abriendo regalos junto a sus nietas, reencuentros inesperados con amigos, mucho baile y la música y canto que su propio hijo Manuel Cortés le dedica en esta celebración privada en este local reservado de Sevilla.

Entre los asistentes invitados en esta fiesta sorpresa que ha organizado el prometido de Raquel Bollo, no han faltado sus grandes amigos y su familia directa: "Todos los que forman parte de mi vida (y los que no pudieron estar) eso lo hizo aún más especial. Y mis nietas… la guinda más dulce de una noche mágica", ha escrito la colaboradora de 'Fiesta'.

Pero sin duda, la fotografía inédita y más llamativa que Raquel Bollo ha compartido con motivo de su 50 cumpleaños ha sido la de junto a su prometido. Abrazados y completamente enamorados se han mostrado así los dos. Una imagen, que hasta ahora era rara de ver dado lo celoso de su intimidad que es el empresario, pero que este feliz momento ha hecho posible en esta ocasión.