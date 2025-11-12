Lorena Romera 12 NOV 2025 - 09:00h.

La finalista de 'Supervivientes All Stars' ha disfrutado de una preciosa reunión familiar con sus padres

Miri Pérez-Cabrero ha vivido un emotivo momento con sus padres tras 'Supervivientes All Stars'. La actriz, cocinera e influencer ha compartido a través de Instagram la reunión familiar de la que ha disfrutado junto a su padre y su madre, que se divorciaron cuando él expresó su verdadera orientación sexual.

Una cita improvisada que ha llenado de felicidad a la barcelonesa, de 31 años, que se siente muy afortunada de la familia que tiene. Aunque han pasado por momentos complicados -algo que relató en su puente de las emociones-, ahora están más unidos que nunca.

Para hacer partícipes a sus seguidores, con los que tiene una relación de lo más estrecha (y más ahora, que la han salvado semana tras semana hasta llevarla a la final de 'Supervivientes All Stars', Miri Pérez-Cabrero ha compartido imágenes de este precioso momento que ha vivido junto a sus padres.

Y es que, aunque está acostumbrada a este tipo de encuentros, el haber pasado 56 días de penurias en Honduras le hace ser todavía más consciente del regalo que es para ella el hecho de poder disfrutar de la compañía de sus dos progenitores, que, después de sus más y sus menos tras el divorcio, han sabido cómo reconducir su relación hasta volver a dar forma a este núcleo familiar.

"Reunión familiar improvisada", escribe la actriz, chef y creadora de contenido junto a un vídeo en el que les vemos a los tres reír y mirarse con infinita ternura mientras comparten confidencias. Una cita que surge de forma casual y de la forma más curiosa. Según cuenta Miri Pérez-Cabrero, ella, en primer lugar, había escrito a su hermana "para saber qué hace y comer con ella".

Su hermana le dice que vale, que vaya a su casa, "pero rápido", que tiene cosas que hacer y se quiere dormir la siesta. "Mi padre me escribe a mí para saber qué hago y mi madre escribe a mi padre para saber qué hace. Acabamos todos en casa de mi hermana", cuenta la finalista de 'Supervivientes All Stars', que se ríe con el desenlace final: su hermana no se echa la siesta. "La historia de mi vida", bromea.

En cambio, terminan horneando galletas con los cuatro ingredientes que tienen por casa. "He podido hacer lo que he podido", señala la influencer, que ha utilizado azúcar moreno, azúcar glass, harina, huevo, mantequilla y, sobre todo, mucho amor. Y más después de este emocionante momento que ha vivido con sus padres, que son los pilares de su vida.