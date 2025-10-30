Lorena Romera 30 OCT 2025 - 13:40h.

El finalista de 'Supervivientes' desvela en qué punto está con Anita y reconoce lo que pasó con ella en el hotel de Barcelona

El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' comunica una feliz noticia

Montoya se ha sincerado y ha aclarado por fin el tipo de relación que tiene con Anita Williams. El de Utrera, que se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones' y se convirtiera después en finalista de 'Supervivientes', ha dado unas significativas declaraciones en las que ha expresado en qué punto está lo suyo con su exnovia y ha aclarado por fin lo que ocurrió en el hotel de Barcelona.

El cantante ha sido muy honesto. Después de que les pillaran juntos en un hotel de Barcelona -momento que marcó un antes y un después en su relación después de terminar tirándose los trastos a la cabeza en lo que parecía el final definitivo a cualquier tipo de acercamiento entre ellos-, Montoya y Anita han tenido todos los focos apuntando hacia ellos.

En las últimas semanas se ha estado hablando de una posible reconciliación. Especialmente después de que pillasen a la catalana mensajeándose durante un concierto con el de Utrera, al que guarda en su móvil como "el amor de mi vida". Pero ellos han continuado negando que entre ellos haya nada más. Ahora, el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes' ha contado toda la verdad de su presunta reconciliación amorosa con Anita Williams.

Lo ha hecho frente a los micrófonos de 'Europa Press', a los que ha atendido durante la presentación de Santa Lola, la obra de Terelu Campos, a la que ha estado apoyando en su estreno en el teatro Calderón, en Madrid. "Tengo con ella una cordialidad, somos amigos. Ella esta pasando un mal momento, se ha apoyado y yo la recibo", ha señalado el andaluz, refiriéndose a esas pruebas a las que se está sometiendo la influencer tras la detección de dos tumores.

"Es simplemente eso", aclara. En lo que respecta a aquella cita que tuvieron en el famoso hotel de Barcelona, Montoya aclara por fin lo que ocurrió: "Tuve una conversación con ella, llegamos a un acuerdo y al mismo punto. Amistad. Nos une un vínculo muy fuerte, que es su familia. Esa personita especial nos une (el hijo que tiene Anita Williams, fruto de una relación previa a la de él) y no se merece que estemos mal. Paz y amor".

Eso sí, Montoya reconoce que lo suyo "no es algo inquebrantable", pero que tampoco "se puede estar mal siempre". Que este nuevo comienzo es una forma con la que han "encontrado la paz" y que los dos están a gusto. Pero el discurso de Anita Williams es muy diferente. En declaraciones para 'En todas las salsas', la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes' ha reconocido que sigue estando "enamorada", pero que el tiempo dirá. "No me escondo, pero hay que dejarse llevar y ver lo que pasa", ha señalado.