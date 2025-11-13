Ana Carrillo 13 NOV 2025 - 19:55h.

Carlo Costanzia ha cumplido 33 años rodeado del amor de los suyos, pues ha recibido las felicitaciones públicas de su novia, Alejandra Rubio, y de sus padres, Carlo Costanzia padre y Mar Flores. Es bien sabido que tiene una relación estupenda con su padre, pero con su madre ha tenido varios desencuentros a lo largo de los años que han sabido reconducir hasta llegar a un buen momento, que es el que ha propiciado que la modelo le haya escrito una carta abierta para felicitarle en Instagram.

"Hace 33 años di a luz al primer hombre de mi vida, quien desde siempre me llama Ma, y el que llegó para cambiarlo todo. Carlo, estoy muy orgullosa de ti: de quién eres, de lo que has construido y de todo lo que has conseguido con tu esfuerzo y tu corazón. Gracias por el mayor regalo que me has dado, convertirme en abuela. Te quiero infinito", han sido las palabras que le ha dedicado la tía de Laura Matamoros a su primogénito, en las que revela cómo le llama y en las que le agradece haberla convertido en abuela de Carlo Junior.

Mar Flores ha acompañado sus cariñosas líneas con una serie de fotos en las que posan juntos en la infancia y adolescencia del actor, periodos sobre los que se ha hablado mucho en las últimas semanas a raíz de la publicación de las memorias de la modelo, 'Mar en calma', en las que confesaba que su vínculo no había sido tan estrecho como le hubiera gustado porque, entre otras razones, él vivía en Italia y ella en Madrid.

El yerno de Terelu Campos y Alejandro Rubio ha respondido públicamente a su madre dejando en la zona de comentarios de su post varios emojis de corazones, que es la misma respuesta que le ha dado a su padre, que también le ha escrito unas bonitas palabras para felicitarle por su cumpleaños a través de Instagram.

"'El cumpleaños es el día en que la memoria se llena de magia: el pasado se vuelve relato, el presente encanto, y el futuro una promesa todavía por escribir'. Que puedas escribir todas las mejores promesas del futuro, con todo mi amor incondicional y eterno", han sido las líneas que le ha escrito Carlo padre a su hijo, que ha acompañado también de unas fotos de ambos juntos en distintos momentos de su vida, desde la infancia a la actualidad.