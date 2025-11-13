Logo de telecincotelecinco
Cumpleaños

El padre de Carlo Costanzia celebra el cumpleaños de su hijo: 13 fotos inéditas y una carta de amor incondicional

Carlo Costanzia di Costigliole, exconcursante de 'Supervivientes' y suegro de Alejandra Rubio
Carlo Costanzia di Costigliole, exconcursante de 'Supervivientes' y suegro de Alejandra RubioGetty Images
Carlo Costanzia di Costigliole ha querido tener un detalle de lo más especial con su hijo Carlo por su cumpleaños. Para demostrar que el vínculo padre e hijo está más fuerte que nunca, el exmarido de Mar Flores no ha dudado en compartir 13 fotografías muy especiales junto al novio de Alejandra Rubio y una dedicatoria llena de amor.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha sacado por el 33 cumpleaños de Carlo Costanzia su álbum de recuerdos y ha recorrido algunos de los momentos más especiales que ha vivido desde que llegó su hijo a su vida.

A través de este álbum tan íntimo en el que se puede ver a Carlo Costanzia de bebé, ayudando a soplar las velas a sus abuelos, de niño travieso junto a sus hermanos o celebrando otro cumpleaños de adolescente, se puede uno hacer a la idea de su evolución de niño a hombre y de cómo el vínculo con su padre ha estado siempre presente.

En pleno momento de tormenta mediática y de insinuarse públicamente que hay un distanciamiento de Carlo Costanzia con su madre Mar Flores tras la publicación de sus memorias, el suegro de Alejandra Rubio ha querido desmarcarse de todo y dejar claro que estará ahí para su hijo siempre.

"El cumpleaños es el día en que la memoria se llena de magia: el pasado se vuelve relato, el presente encanto, y el futuro una promesa todavía por escribir", plasma junto a este álbum para acompañar estas palabras de otras más directas y que apelan al pasado, a la familia y a las emociones.

Carlo Costanzia di Costigliole añade que espera ver muchas más cosas de su hijo en un futuro que aún no está escrito y deja claro su amor por él incondicional con unas frases que reproducimos: "Que puedas escribir todas las mejores promesas del futuro, con todo mi amor incondicional y eterno. Feliz cumpleaños, Pa", acompañando esto del icono de un infinito.

