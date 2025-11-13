Lidia González 13 NOV 2025 - 13:09h.

El colaborador de 'Gran Hermano' hace una reflexión tras explicar su vínculo con la catástrofe mundial de 1912

Miguel Frigenti ha dejado al plató de ‘En todas las salsas’ completamente paralizado tras contar un impactante hecho sobre su vida. Aunque pareciera que se sabe todo sobre la vida del colaborador de ‘Gran Hermano’, ya que siempre se ha mostrado muy transparente, lo cierto es que todavía no había dado el paso de hablar sobre este tema. El periodista desvela, por primera vez, la desconocida relación que tiene con el Titanic y hace una sorprendente reflexión al respecto. ¡Descubre todos los detalles, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

“Esto es muy fuerte”, comenzaba anunciando el que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ antes de explicar qué tiene que ver él con la tragedia que azotó a todo el mundo en 1912. Aunque, en un principio, los colaboradores se han tomado a risa su relato, a medida que ha dado los detalles, no han podido despegarse de la historia.

El creador de contenido, que siempre ha contado los aspectos más importantes de su vida, como la relación abierta que mantiene con su novio Nua Batle, da un paso más y se sincera sobre uno de los aspectos más impactantes de su vida. Tras explicar, paso por paso, el vínculo que le une a la catástrofe del Titanic, el colaborador de ‘GH’ hace una profunda reflexión que deja sin palabras a todos los presentes en el plató: “Sé que he venido aquí a hacer algo importante”.

Miguel Frigenti llega a plató no solo para comentar las últimas novedades de los influencers y para destapar una historia muy desconcertante que le relaciona directamente con el Titanic, sino que también ha querido ser muy claro con algunas cosas que se dicen sobre él. El colaborador de televisión se muestra muy enfadado por el rumor de que vende a sus amigos y se muestra muy tajante al respecto. Cansado de las difamaciones que se vierten sobre él, desmonta todas estas teorías y no se corta a la hora de explicarse.

Miguel Frigenti llega pisando fuerte al plató de ‘En todas las salsas’ para comentar las últimas novedades de los rostros más conocidos del panorama y zanjar algunos aspectos de su vida. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ ha aclarado en qué punto se encuentra su relación con Adara Molinero tras su paso por ‘Supervivientes All Stars’ y opina sobre el impacto que ha podido tener el reencuentro de Marta Peñate y Sofía Suescun. ¡Dale al play y no te pierdas nada en Mediaset Infinity!