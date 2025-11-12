Maica Benedicto habla sobre la relación de Gerard Arias y Claudia Chacón en ‘La isla de las tentaciones’

Natalia Sette 12 NOV 2025 - 17:41h.

Maica Benedicto, amiga de Gerad, comenta cómo lo ve en 'La isla de las tentaciones' con Claudia Chacón

Claudia no puede contener las ganas y ¡cae en la tentación con Gerard!

Maica Benedicto llega al plató de ‘En todas las salsas’ con muchas ganas de comentar todas las novedades de la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’. Tras opinar sobre el paso de Albert Barranco por el reality y sincerarse sobre lo que sintió al verlo en la tele, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ habla sobre la relación de Gerard Arias y Claudia Chacón.

Gerard Arias sale varias veces en la conversación a lo largo de todo el programa. Después de que una colaboradora destapara su pasado en común con Andrea Sabatini, los presentes se centran en comentar la conexión que ha tenido con Claudia Chacón, pareja de Gilbert. “Gerard ha entrado a saco”, dice Maica entre risas repitiendo la frase que le dijo a Claudia durante su primera conversación. “Le da igual lo que digan de él”, asegura Miguel Frigenti.

Asier Montaño, que acompaña a los nuevos participantes de ‘La isla de las tentaciones’, asegura que lo que les hizo conectar tan rápido fue la personalidad de cada uno. “Claudia es una tía muy divertida”, admite. A eso le sumas la actitud pícara y relajada de Gerard y se forma una combinación perfecta. “Tienen mucha conexión”, asegura Asier.

Maica convivió con Gerard Arias durante su participación en ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y forjaron allí una bonita amistad. Es por ello que se pone rápidamente de acuerdo con Asier cuando este dice que Gerard “lleva muy bien los realities”. Se le da bien estar delante de las cámaras y así lo está demostrando en el programa más jugoso de Telecinco. “Va sin prejuicios, es natural”, reconoce Frigenti.

Ahora mismo, ‘La isla de las tentaciones’ está en boca de todos y Maica Benedicto no ha podido evitar comentar todas las novedades del programa. Tras hablar sobre su amigo Gerard, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ desvela quién de los tentadores le parece más atractivo y sobre la participación de Albert Barranco ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al video!