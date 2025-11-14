Lidia González 14 NOV 2025 - 12:39h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ podría no “ver bien” la complicidad entre Adara Molinero y Edi Insua

Maica Benedicto cuenta el último enfrentamiento que ha tenido con Óscar Landa

Ha llegado el momento de retomar una trama que dio mucho de qué hablar en la pasada edición de ‘Gran Hermano’ y Miguel Frigenti ha visitado el plató de ‘En todas las salsas’ para contar todo lo que ha visto en el plató. A pesar de que Violeta Crespo siempre ha presumido de no tener ninguna inseguridad en su noviazgo, lo cierto es que podría tener algunos celos por la relación de Edi Insua y Adara Molinero. No es la primera vez que se apunta a la complicidad que tienen los colaboradores y, ahora, el periodista lo pone sobre la mesa. ¡No te lo pierdas, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

Cuando el gallego salió de la casa de Guadalix de la Sierra, coincidió en el plató con la que fuera concursante de ‘Supervivientes All Star’ protagonizando algunos momentos de mucha complicidad: “Había tonteo mientras ella seguía dentro”. Tal fue el revuelo que se generó a su alrededor, que Violeta fue preguntada por esta química nada más ser expulsada del reality. Aunque ella negó cualquier sentimiento negativo, Frigenti ha sido testigo de la actitud de la madrileña frente a la relación de su pareja y Adara: “No la veía del todo a gusto, estaba todo el rato pendiente de la conversación”.

El que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ no ha dejado escapar ningún detalle de todo lo que vio y lo ha trasladado al plató para comentarlo con todos los colaboradores. “Ella estaba todo el rato observando esta situación, pendiente”, aseguraba. Por lo que ha podido percibir el periodista, la madrileña “no ve bien” la complicidad que hay entre su novio y la creadora de contenido.

Maica Benedicto, la invitada de esta semana tampoco ha perdido la oportunidad de opinar sobre la relación de Edi Insua y Violeta Crespo. Pese a que la murciana ha limado algunas asperezas con la madrileña, tiene las ideas muy claras respecto al gallego y no se corta a la hora de decir todo lo que piensa. Además, la creadora de contenido también ha opinado sobre lo que ha comentado Miguel Frigenti con relación a Adara Molinero: “No vi que tenga interés en este muchacho”.

El plató de ‘Gran Hermano’ se convierte en el centro de la noticia y no por la edición que está en curso, sino por algunos asuntos pendientes que podrían haber quedado de la anterior. Miguel Frigenti ha estado presente durante los debates y ha sido testigo de la amistad entre Edi Insua y Adara Molinero y la reacción que esto ha suscitado en Violeta Crespo. Además, el periodista se sincera sobre su relación con la exconcursante de ‘Supervivientes’ y se pronuncia sobre el reencuentro entre Marta Peñate y Sofía Suescun.