Gabriella responde a su ex tras asegurar que ''se avergüenza de que le relacionen con ella''

Manuel González aclara si ha superado su ruptura con Gabriella Hahlingag: "Me avergüenzo"

Manuel González se estrenaba como colaborador en ‘El debate de las tentaciones’ y se pronunciaba sobre su ruptura con Gabriella Hahlingag, pero se dirigía hacia ella de una manera muy dura: “He aprendido el tipo de persona que no quiero al lado. No quiero faltarle a nadie, pero me avergüenzo de que se me relacione con esa persona”, afirmaba.

Después de ver las palabras de su ex en 'El Debate de las Tentaciones', Gabriella no lo ha dudado ni un segundo y ha subido una story a sus redes sociales comentando las declaraciones de Manuel en la que le lanza unos cuantos dardos sacando a la luz momentos de la relación que eran desconocidos hasta ahora.

''Qué curioso que ahora se “averg�üence” de que lo relacionen conmigo… Pero no se avergüenza de pedirme que le devuelva la cámara que me regaló por mi cumpleaños, como si los regalos llevaran ticket de vuelta cuando ya no le convienen'', comienza escribiendo Gabriella.

Y continúa sacando cosas a la luz: ''Tampoco se avergüenza de dejar a mi madre —una mujer que no le debe nada— durmiendo en el suelo porque solo quedaba un colchón en casa. Ni de manipular al casero para que me mintiera y cambiara el contrato el viernes, cuando él sabe perfectamente que yo acabé la relación el sábado. Pero claro, había que cuadrar su papel para la tele''.

''Y tampoco se avergüenza de hacerse “el sorprendido” con un vídeo que él ya había visto hace medio año. Un vídeo en el que ni siquiera se me ve la cara, pero que ahora, mágicamente, le sirve para decir que se acaba de enterar “de todo” y que supuestamente le fui infiel mil veces. Todo para quedar limpio él, aunque tenga que inventarse una novela'', afirma la expareja de Manuel sobre la supuesta infidelidad.

''Porque admitir que hace nueve meses empezamos algo, que al mes hubo un parón de dos, que él se fue a grabar un programa y al volver empezamos desde cero… Eso no lo cuenta. Eso no le interesa. Eso no da pena. Eso no encaja con su papel de víctima televisiva'', cuenta y le lanza varios dardos.

Además, se dirige a él de manera muy contundente: ''Si en seis meses no eres capaz de aceptar unos rumores —que ya conocías desde el principio— y decides sacarlos ahora otra vez cuando ya estaban más que hablados, justo cuando te conviene para lavar tu imagen... Entonces la palabra “amar” te queda muy grande''.

''Yo no necesito inventarme una historia, ni un personaje, ni un guion para que me aplaudan. Solo tengo que poner los hechos encima de la mesa. Y cuando lo haces, hay cosas que se explican solas. Los hechos hablan solos y en este caso, gritan'', termina de escribir Gabriella,

Las declaraciones de Manuel González sobre Gabriella