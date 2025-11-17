Adara Molinero aclara si sigue con Vicente Romero y si han quedado tras 'Supervivientes All Stars'

Ana Carrillo 17 NOV 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha aclarado si continúa su relación con el futbolista canario Vicente Romero

Adara Molinero habla de Hugo Sierra tras 'Supervivientes All Stars': "Mi hijo ha estado muy bien con él"

Días antes de partir a Honduras para participar en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', Adara Molinero reveló que había encontrado a un nuevo amor tras pasar un año soltera después de su ruptura con el entrenador personal Álex Ghita. La persona que conquistó a la exconcursante de 'Gran Hermano' fue el futbolista canario Vicente Romero, al que ella llamaba "mi canario" en los Cayos Cochinos.

En varias ocasiones durante su paso por el concurso, el futbolista le demostró su amor a la hija de Elena Rodríguez, como el día de la semifinal, en la que fue expulsada y le mandó un mensaje en el que le decía que era su "ganadora", una "mujer y madre increíble" que se había ganado su admiración y que estaba deseando reencontrarse con ella: "No paro de pensar en el momento que te vea venir de frente, seguir adelante con nuestra historia... Tengo más ganas e ilusión que nunca, eres increíble".

Pero él no estaba en el plató cuando ella regresó de Honduras ni han compartido fotos juntos desde entonces, haciendo que los seguidores de la influencer se pregunten si siguen juntos o si han podido verse. Para resolver todas sus dudas, la madrileña ha hecho un vídeo que ha compartido en Instagram en el que les actualiza sobre su vida tras el concurso.

La ex de Rodri Fuertes les ha confesado que en sus primeros días en España estuvo "sobrepasada y desbordada": "No quería saber absolutamente nada sobre el programa, sobre lo que había pasado o sobre lo que se hubiera comentado sobre mí. Sinceramente hubiera cambiado mi teléfono por un Nokia que hubiera recibido llamadas y ya está".

Pero a quien sí que tenía muchas ganas de ver era su novio y es que ha confirmado que siguen siendo pareja al revelar que pasaron unos días juntos en Madrid: "Fue mágico, precioso, romántico. Pasamos unos días juntos, pero tuvo que volver a Canarias y yo a mis responsabilidades de toda mi vida y de mi chiquitín".

Adara Molinero reside en la capital junto al hijo de seis años que tiene en común con Hugo Sierra, pero Vicente Romero en Gran Canaria, por lo que no viven juntos y mantienen una relación a distancia desde sus inicios el pasado verano.

Por el momento, la ganadora de 'GH VIP' no ha aclarado si tienen planes de acabar con esa distancia, pero sí que ha manifestado que está feliz en su relación.