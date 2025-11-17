El amigo de la recién asesinada actriz acusó a su hija de tomar la decisión de trasladarle a una residencia

Rappel arremete duramente contra la hija de Encarnita Polo: "Abandonó a su madre"

Tras el revuelo mediático que causaron sus palabras, Rappel pide perdón públicamente por sus declaraciones sobre la hija de Encarnita Polo. Después de enterarse por televisión del presunto asesinato enla residencia donde pasó sus últimos años de vida, Rappel acusó a esta por tomar la decisión de trasladar a su madre al centro.

"Creo que su hija sobra en el funeral y lo digo con un par de narices. ¿Ahora va ir al funeral a qué? ¿A que le demos el pésame?", lanzó sin escrúpulos a la prensa. Ahora, Rappel recula y se disculpa por su error. "Pido perdón porque en ese momento me dejé de llevar por el impulso, la rabia interior que tenia", comparte en 'El tiempo justo'.

Rappel: "Encarnita Polo no quería ir a una residencia"

Además, el vidente profundiza y explica que su amiga "no quería ir a una residencia". Uno de los motivos por los que no estaba dispuesto a ello era por sus "gatitos", a los que consideraba algo más que una familia. "Cuando el dijeron que iba a dejar su casa y deshacerse de los gatos... era lo que más quería", apostilla como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Su también amiga Rosa Valenty agrega que la decisión de vivir en una residencia se tomó "por un principio de Alzhéimer". Durante la tertulia, Rappel aseguraba que no le gustaría pasar los últimos años de su vida en un centro. "No me veo en una residencia, pero si yo estoy bien quiero estar en mi casa disfrutando de mis hijos, mis perros, mis nietos...", lanza en directo.

Además, insiste en que Encarnita Polo le transmitió que tampoco tenía la intención de vivir en una residencia. "A mí me lo decía muchas veces", señala. Rappel, contenido, ha querido mostrar su indignación por el presunto crimen de la actriz que se hizo conocida por su 'Paco, Paco, Paco'. "Sabemos que tenemos que dormir, pero pensar que te van a asesinar en la cama de una residencia mientras duermes es que es...", concluye en el programa de Telecinco.