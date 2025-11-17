Lidia González 17 NOV 2025 - 13:07h.

Miguel Frigenti regresa al plató de ‘En todas las salsas’ para comentar las novedades de los influencers, pero también para actualizar algunos detalles sobre su vida desde la última vez que estuvo en el plató del videopodcast. Por este motivo, el que fuera participante de ‘Gran Hermano DÚO’ aclara su relación con Adara Molinero tras su paso por ‘Supervivientes All Stars’. El periodista opina sobre el concurso de la influencer y se muestra más sincero que nunca. ¡No te pierdas todo lo que ha dicho, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

El colaborador de televisión y la influencer tenían una relación muy estrecha hasta que dinamitó por los aires cuando Frigenti decidió apoyar el concurso de Ivana Icardi, con quien Adara tiene una tensa relación. “Ella se lo toma como una traición”, explica el periodista después de sacar a la luz los posibles celos de Violeta Crespo por la relación entre Edi Insua y Adara. Desde este momento, han protagonizado muchas idas y venidas y, ahora que él se ha mostrado muy crítico con el reality de la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’, explica en qué punto se encuentra su relación con ella.

“Están acostumbradas a tener amistades que más que amigos son fans”, confiesa el que fuera concursante de ‘Secret Story’. Además, Maica Benedicto, que ha compartido plató con la creadora de contenido, desvela cuál es la reacción de Adara al ser preguntada por Miguel. El periodista ha opinado al respecto y habla claro sobre su relación con ella.

Durante la última edición de ‘Supervivientes All Stars’, Miguel Frigenti se ha mostrado muy crítico con la madrileña, llegando incluso a protagonizar algún cruce de palabras con su madre, Elena Rodríguez. Ahora que ha terminado, el colaborador de televisión se sienta en el plató y opina sobre el concurso de Adara Molinero, confesando si ha visto algún tipo de evolución y qué opina sobre su papel televisivo: “Son chascarrillos que los lleva muy aprendidos y ensayados”.

Miguel Frigenti tiene un largo historial de vivencias junto a Adara Molinero y, después de todo lo que ha pasado entre ellos, se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para hablar del estado de su relación. Además, también ha querido sincerarse sobre el rumor que circula sobre él de que “vende” a sus amigos y ha aclarado qué hay de cierto en todo ello. ¡Descubre todo esto y mucho más en Mediaset Infinity!