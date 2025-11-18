Ana Carrillo 18 NOV 2025 - 09:00h.

El miércoles pasado, Montoya y Anita Williams fueron los protagonistas de la portada de una revista porque fueron pillados besándose por las calles de Madrid. Mientras que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' dio explicaciones en 'Vamos a ver', el finalista de 'Supervivientes' prefirió dar la callada por respuesta y ahora ha decidido compartir con sus seguidores de Instagram una "bonita" noticia que le llena de ilusión.

"Una imagen vale más que mil palabras, pero Montoya y yo no estamos juntos. ¿Me lo paso bien con él? Pues sí, ya está", dijo Anita en el programa presentado por Patricia Pardo, en el que añadió que veía "claro" a raíz del revuelto generado por sus fotos con su exnovio que lo mejor es que no estén juntos: "No podemos estar juntos".

Montoya por su parte no ha comentado nada acerca de esas fotos y ha decidido enfocarse en sus proyectos profesionales, que son los que le llenan ahora el corazón. Tanto es así que ha asegurado en sus stories que su motor es ver las sonrisas de sus fans: "El cansancio se pasa cuando me lleno el corazón con ustedes, cuando os veo las caras y nos reímos... Al final merece la pena todo porque es por sacaros una sonrisa".

Tras hacer ese comentario, el andaluz ha revelado que se encuentra ilusionado con un nuevo proyecto: "Me ha llegado una noticia muy, muy bonita y tengo muchas, muchas ganas de contároslo. Os voy a dar una pistita: hay que hacer la maleta, y me va a venir muy, muy bien hacerla en estos momentos de mi vida y estoy muy agradecido".

El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado con sus palabras que está atravesando un momento en el que le ha venido muy bien recibir la noticia de que va a tener que poner rumbo a un sitio distinto a Madrid y Sevilla, ciudades en las que vive ahora a caballo, para llevar a cabo un proyecto que le ha devuelto la ilusión, una ilusión que se nutre también del cariño y el apoyo constante de sus seguidores.