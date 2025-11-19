Silvia Herreros 19 NOV 2025 - 15:05h.

Iván Rubio reaparece tras la confesión de Ruth Basauri sobre el delicado punto que atraviesa su relación. El exnovio de Lola Mencía (exconcursante de 'Supervivientes', 'Supervivientes All Stars' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones'), se ha pronunciado tras la intervención de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en el programa 'En todas las salsas', en el cual ha reconocido que, desde que lo suyo saliera a la luz, "ha sido todo una mierda".

El revuelo que ha generado su romance en redes sociales ha hecho que la relación de Iván y Ruth, que aún se encuentran "procesando" todo lo sucedido, se tambalee. La fama de mujeriego, el historial de infidelidades del futbolista y las advertencias de Lola a la vasca sobre su ex tras ser pillados juntos y salir a la luz su relación, han afectado mucho a la pareja. Tanto, y hasta tal punto, que han se han visto obligados a tomar una drástica decisión y "pausar" lo suyo temporalmente.

Así lo confirmaba la propia Ruth García - nombre real de la nacida en Basauri (Vizcaya)- en 'En todas las salsas'. Sin querer especificar cuál de los dos había tomado la decisión, la influencer hablaba de lo mucho que esta situación les ha afectado. Con la intención de retomar lo suyo en un futuro próximo, Ruth revelaba que en estos momentos no hay contacto entre ella y el exnovio de Marta de Lola.

"La situación está en pausa, pero espero que esa pausa arranque otra vez. No hay tiempos, simplemente hay personas que necesitan pensar y ordenar antes de actuar", comentaba en el programa mientras reconocía que todas las críticas, advertencias y testimonios de otras mujeres estaban haciendo que se 'rallase' "mucho la cabeza". "Hemos hablado lo que hemos podido (...) a él le agobia muchísimo y yo respeto", explicaba dejando claro que el tiktoker, que públicamente aseguraba "manejarse" muy bien en el hate, también estaba muy afectado.

Tras hablar sobre el delicado momento que atraviesan, Iván ha reaparecido en sus redes. Lo hecho tirando de su particular sentido del humor, bromeando con su situación sentimental e ironizando sobre 'el silencio' que hay entre él y Ruth. Aunque en ningún momento menciona a la que fuera pretendienta de Manu Lombardo en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentran, su vídeo parece ser una clara alusión a su situación actual. "Hace unas 72 horas que no responde a mis mensajes", escribe mientras, entre paréntesis, bromea con el hecho de que el silencio de su pareja se debe a que su chica estaría durmiendo: "Mi dormilona, te amo".