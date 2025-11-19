Lidia González 19 NOV 2025 - 13:26h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desenmascara a Iván Rubio y destapa su manera de "manipular" a las mujeres

Iván Rubio, ex de Lola Mencía, confirma su relación con Ruth Basauri y reacciona a sus advertencias

Compartir







Ruth Basauri se ha convertido en el centro de atención de las redes sociales tras anunciar la identidad de su nueva ilusión. Tras desvelar que su nuevo novio es Iván Rubio, las alarmas saltaban entre todos sus seguidores, quienes no tardaron en ponerla en sobre aviso, al igual que algunas de las exparejas del futbolista. Por este motivo, Lola Mencía cuenta la traumática experiencia que vivió en su relación con él y describe detalladamente cómo es el creador de contenido realmente. ¡No te pierdas todo lo que ha dicho la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ vivió un breve pero intenso romance con el influencer, en el que no pasaron desapercibidos todos los problemas que hubo en su relación, ya que los hicieron públicos. Sin embargo, ahora que ha pasado el tiempo y está muy feliz en una relación estable, Lola se ha visto en la obligación de prevenir a Ruth de que es “muy mala idea estar con él”. La creadora de contenido, que ha opinado tajantemente sobre este romance, desenmascara a Iván Rubio y cuenta la verdad de su relación: “Todas las que estamos con él acabamos traumatizadas, es un narcisista, un manipulador y un mentiroso”.

Así de contundente se muestra la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ al ponerse en contacto con Anna Gurguí, quien ha sido la encargada de darle voz a Lola. La que fuera pretendienta de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no tiene ningún reparo en describir cómo es Iván y, además, destapa su manera de actuar: “Adapta la personalidad de la otra persona, todo es genial y hay muchas risas”. Lola habla claro sobre la relación que tuvo con el futbolista y le da su testimonio a la colaboradora.

Programa completo: La advertencia de Lola Mencía a Ruth Basauri sobre su relación con Iván

PUEDE INTERESARTE Ruth Basauri opina sobre la nueva relación de su ex Javy López

A pesar de que algunas personas han tachado a Lola Mencía de oportunista y de querer “subirse al carro” de la noticia, lo cierto es que la influencer ha dejado muy claro que su intención es ayudar a la vasca, algo que se ha encargado de hacer tanto en público como en privado. En su conversación con Anna Gurguí, la creadora de contenido lanza una importante advertencia a Ruth Basauri sobre su relación con Iván Rubio y explica lo que ha vivido con él: “Tiene una doble vida, me di cuenta de que no lo conocía de nada”.

La polémica está servida después de que Ruth Basauri anunciase que está ilusionada con Iván Rubio, una persona que ha vivido múltiples controversias durante estos años y de la que no todo el mundo tiene una buena opinión. El programa de ‘En todas las salsas’ se ha puesto en contacto con la extronista de ‘MyHyV’ que ha reaccionado a todos los testimonios y las advertencias de algunas parejas del futbolista. ¡Dale al play y no te lo pierdas!