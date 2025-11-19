Ana Carrillo 19 NOV 2025 - 20:04h.

Rodri López ha revelado cuánto mide tras las preguntas que ha recibido acerca de su altura

Darío Linero, de 'La isla de las tentaciones 9', cuenta en qué trabaja: "Llevo nueve años"

Compartir







Rodri López se ha hecho conocido gracias a su participación en 'La isla de las tentaciones 9', programa al que ha acudido para poner a prueba su relación con Helena Arauz, en la que no confía porque asegura que le ha fallado muchas veces antes de llegar a República Dominicana, y se está dejando llevar con Olatz, su tentadora favorita, con la que confiesa tener una gran conexión. Gracias a aparecer en televisión, sus seguidores de Instagram han aumentado como la espuma.

Menos de un mes después de su primera aparición en la pequeña pantalla, el compañero de Juanpi, Lorenzo, Gilbert, Darío y Álvaro Rubio supera los 45.000 seguidores en Instagram y le ha ofrecido a sus nuevos followers una ronda de preguntas para resolver sus dudas en la medida de lo posible, ya que no puede hacer spoilers sobre lo ocurrido en el programa ni sobre su situación sentimental actual.

Rodri, que tiene 27 años y es de Getafe, ha explicado que concibe su paso por el programa presentado por Sandra Barneda como "un aprendizaje para mejorar en ciertos aspectos" de su vida y cree que le ha "servido" mucho: "Merece la pena, no puedo haceros spoilers pero desde mi punto de vista ha merecido mucho la pena porque te das cuenta de lo que quieres en tu vida y aprendes mucho, tienes que gestionar mucho tus emociones porque es todo muy intenso y es una experiencia brutal que se la recomiendo a todo el mundo".

Tras aclarar esas dudas sobre su experiencia en el programa, se ha lanzado a dar respuesta a una de las preguntas más repetidas, que ha sido la de su altura y es que hay dudas sobre cuánto mide: "Esta pregunta me la hacéis muchísimo y mido 1,75, ni soy muy alto ni soy muy bajo, tengo la estatura media. Me hubiese gustado medir un poquito más, como 1,80, que para mí es la estatura perfecta para un hombre, pero se ha dado así".