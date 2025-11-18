Ana Carrillo 18 NOV 2025 - 20:12h.

La novia de Álvaro Rubio ha explicado en Villa Playa qué estudios tiene y cuál era su objetivo al cursarlos

Sale a la luz una foto de Claudia Chacón, de 'La isla de las tentaciones 9', antes de sus retoques estéticos: su reacción

Compartir







Mayeli Díaz ha regresado al programa en el saltó a la fama, pero esta vez no lo ha hecho como tentadora, sino para poner a prueba su relación con Álvaro Rubio en 'La isla de las tentaciones 9'. En sus primeros días en Villa Playa ha confesado que le ha sido infiel al ex de Alba García, que no soporta a Érika Portillo y ha revelado en qué país nació y qué ha estudiado.

La joven ha explicado a sus compañeros que tiene 27 años, la misma edad que su novio, y que antes de salir con él siempre se había fijado en chicos mayores de 30 años, por lo que descarta que su tentación pueda ser uno de los tentadores más jóvenes de la villa a la que ha llegado con muchos nervios ante la idea de que su relación se pueda romper por una infidelidad de su pareja.

Uno de sus compañeros le ha preguntado de dónde es y la que fuera la tentadora favorita de Tadeo Corrales en la edición anterior ha revelado que es originaria de Ecuador, pero que vive en Madrid desde que estudió Interpretación con el objetivo de ser profesora de teatro; aunque actualmente no trabaja como tal y es que en el último año ha estado centrada en su faceta televisiva.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tras participar en 'La isla de las tentaciones 8', entró al vecindario de 'Los vecinos de la casa de al lado', donde se hizo amiga de Maica Benedicto, la ganadora de la edición. Poco después, aceptó la oferta de volver a República Dominicana para participar en el formato con el que se hizo conocida y gracias al cual conoció a Álvaro Rubio, cuyo nombre lleva tatuado en el brazo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por el momento, no ha aclarado en su perfil de Instagram, donde supera los 75.000 seguidores, si su intención es retomar su objetivo en el corto plazo y conseguir un puesto como profesora de teatro en la capital o si prefiere centrarse en su faceta televisiva y en la creación de contenido en redes sociales, rol que potenció a raíz de ganar miles de seguidores desde su primera aparición televisiva.