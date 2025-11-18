Ana Carrillo 18 NOV 2025 - 14:41h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha compartido fotos junto a Vicente Romero y su hijo Martín

Adara Molinero habla de Hugo Sierra tras 'Supervivientes All Stars': "Mi hijo ha estado muy bien con él"

Adara Molinero ha dado un importante paso en su relación con su novio, el futbolista canario Vicente Romero, al presentarle a Martín, su hijo de seis años, fruto de su noviazgo con Hugo Sierra. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha compartido unas fotos de los tres juntos en el primer post que ha dedicado en Instagram a su historia de amor con el ex de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Lola Ortiz.

La semana pasada, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' le contó a sus seguidores de Instagram que había estado desaparecida porque al llegar de Honduras había necesitado unos días de descanso, en los que no había tenido ganas de entrar a las redes sociales ni de conocer nueva información; días en los que estuvo acompañada por su novio, revelando así que su relación sigue hacia adelante pese a que no habían compartido fotos juntos.

Ahora ha llegado ese momento: la influencer ha querido compartir con sus seguidores una recopilación de varias fotos en los días que pasaron juntos en Madrid hace unas semanas, en los que estuvieron acompañados por Martín. Son dos en las fotos en las que posan los tres juntos: una en el coche y otra caminando por el centro. En ambas, la hija de Elena Rodríguez coloca un emoji en la cara de su niño, del que nunca enseña el rostro.

En su post, ha añadido fotos que se tomaron en el inicio de su relación el pasado verano, cuando estuvieron juntos en la tierra de él, Gran Canaria, y cuando hicieron una escapada a Granada. También hay una captura de pantalla de una videollamada, que recuerda que su relación ahora mismo es a distancia porque ella reside en Madrid junto a su hijo y él está instalado en su isla natal.

Por el momento, la amiga de Marta Peñate no ha aclarado si tienen previsto romper esa distancia o cuáles son sus planes de futuro, pero sí que ha presumido de su felicidad al lado de Vicente Romero. Sus seguidores se han alegrado mucho de verla tan contenta con el canario, al que conoció justo un año después de romper con Álex Ghita, con el que mantuvo una relación de nueve meses.