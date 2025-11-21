Lidia González 21 NOV 2025 - 13:07h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ se pronuncia sobre los rumores de celos por la complicidad de Edi Insua y Adara Molinero

Violeta Crespo desvela los detalles de su boda con el gallego

Violeta Crespo regresa al plató de ‘En todas las salsas’ con muchas ganas de aclarar algunas cosas que se han estado diciendo sobre ella. Desde que saliera de la casa de ‘Gran Hermano’, ha estado enfrentándose a una serie de rumores y ya no puede más. La creadora de contenido ha dado el paso de opinar sobre la supuesta complicidad que existe entre Edi y Adara Molinero. ¡Descubre todo lo que ha pasado en el programa completo, en Mediaset Infinity!

Miguel Frigenti llegaba al programa anterior para corroborar una información de la que ha sido testigo de primera mano. El periodista, que ha estado presente delante de los exconcursantes de ‘Gran Hermano’, ponía sobre la mesa los posibles celos que tendría la madrileña sobre este vínculo y aseguraba que no “ve bien” la química que hay entre ellos. Ahora, es la influencer, de primera mano, quien da un golpe sobre la mesa para desvelar qué hay de verdad en todos estos rumores que circulan sobre ella. "Me parece que Frigenti y Maica querían hacer un montaje con esto", suelta tajante Violeta.

No es la primera vez que la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ tiene que hacer frente a personas que la techan de celosa. "No soy una persona celosa", vuelve a recalcar una vez más. Aunque ya se ha pronunciado sobre el tema en otras ocasiones, después de toda la polémica que se ha generado a su alrededor ha querido explicarse con sinceridad y aclara si ha visto algún indicio por alguna de las partes que pueda haber hecho que saltaran sus alarmas.

A colación de la gran controversia que ha saltado entre Violeta Crespo, Adara Molinero y Edi Insua, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha hablado de su último encuentro con la exconcursante de ‘Supervivientes’. "Hablé el otro día con ella en el baño", desvela. Muy sincera, la creadora de contenido explica cómo es su relación con ella y desvela lo que realmente opina de la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’.

Violeta Crespo vuelve a pisar el plató de ��‘En todas las salsas’ para actualizar todos los detalles de su vida desde su última visita. Con un nuevo papel como colaboradora en ‘Gran Hermano’ y nuevos pasos en su relación con Edi Insua, la creadora de contenido tiene muchas cosas que contar. Además de todas estas novedades, la influencer también ha querido ser muy clara a la hora de contestar a las últimas especulaciones de su relación con el gallego. ¡No te pierdas todo lo que ha contado en Mediaset Infinity!