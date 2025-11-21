Alberto Rosa 21 NOV 2025 - 19:51h.

Bader gozaba de "una salud relativamente buena", según el médico forense

Ben Bader, el joven influencer que murió a los 25 años el pasado 23 de octubre de manera repentina, fue hallado inconsciente en la casa club de una comunidad privada de Florida, en Estados Unidos.

Por entonces, se desconocían los motivos de la muerte del influencer, conocido en redes sociales por compartir contenido de estilo de vida y consejos financieros. Bader también impartió un curso de asesoramiento financiero y tenía un boletín informativo para compartir sus consejos.

Ahora, ha trascendido la causa de la muerte del influencer, tal y como informa la revista ‘People’. La causa de la muerte de Bader fue “aterosclerosis coronaria debido a una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica”, y la forma de su muerte se dictaminó como “natural”, según el informe del médico forense del condado de Palm Beach y recogido por ‘People’.

Según el informe del médico forense del condado de Palm Beach, Bader estaba corriendo en la cinta de correr del gimnasio comunitario de Admiral's Cove y "no parecía estar en peligro" cuando fue captado por las cámaras de seguridad a las 6:20 pm. Ocho minutos después, fue encontrado inconsciente por "otro usuario del gimnasio", según el informe.

Otro informe de incidentes del Departamento de Policía de Jupiter obtenido por la citada revista, desvela que las autoridades llegaron al lugar minutos antes de las 18:30 horas. El personal médico continuó con las maniobras de reanimación antes de que Bader fuera trasladado a un hospital.

Fue declarado muerto a las 8:07 pm, según el informe del médico forense. Según el médico forense del condado de Palm Beach, que habló con la madre del creador, Bader gozaba de "una salud relativamente buena, salvo por quejas recientes de dolor de espalda y hombros, hasta el punto de que estaba recibiendo fisioterapia para aliviar las molestias".

Un informe toxicológico reveló que había presencia de codeína en la orina de Bader, pero no en su sangre, lo que, según el informe médico forense, sugería un “uso reciente” de la droga, pero que esta no causó ni contribuyó “a la muerte de ninguna manera”