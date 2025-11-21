Lorena Romera 21 NOV 2025 - 12:01h.

La exparticipante de 'LIDLT' reconoce que no atraviesa su mejor momento tras la publicación de sus fotos con Montoya

Anita Williams comunica los resultados de sus pruebas médicas tras la detección de dos tumores

Compartir







Anita Williams ha reconocido que no se encuentra en su mejor momento. Una confesión que llega tan solo una semana después de que sus fotos con Montoya vieran la luz. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes' se ha sincerado con sus seguidores sobre la decisión que ha tomado y ha explicado el motivo, adelantándose a posibles críticas y comentarios.

PUEDE INTERESARTE El dardo de Manuel González a Anita Williams en su tenso reencuentro

Era la semana pasada cuando una revista del corazón sacaba en portada su apasionado beso con su exnovio, volviendo a disparar los rumores de una posible reconciliación sentimental entre ellos. Pero, en su reaparición televisiva en el plató de 'Vamos a ver', donde colabora, la de Barcelona, de 27 años, aclaraba que no están juntos y que tan solo son momentos en los que disfrutan de su mutua compañía.

Ahora, la creadora de contenido ha reconocido que no atraviesa su mejor momento anímico. Y, aunque no entra en detalles, lo cierto es que el revuelo mediático por este acercamiento con Montoya continúa muy reciente para ella. Es por eso que el gesto que ha recibido por parte de unos niños ha conseguido devolverle un poquito la ilusión.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Anita Williams rompe su silencio tras su rifirrafe con Gabriella

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Bajaba de casa y me he encontrado a unas niñas tan bonitas en mi portal... Tenían una pancarta que decía: 'Anita, te queremos'. Me han escrito también una carta. Sí que es verdad que no estoy pasando por mis mejores días y me encuentro a esas niñas preciosas y me alegran", ha reconocido la que fuera participante de 'LIDLT' y concursante de 'Supervivientes', que en pleno proceso emocional ha tomado una decisión que le ha ayudado a cambiar el chip.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Y es que, después de quitarse el ácido hialurónico de los labios, ha optado por volver a aumentar su tamaño. "Me voy a poner un poquito de labios, pero supernatural. ¿Os acordáis que me los quité? Me los voy a retocar", ha señalado la influencer, madre de Thiago, de cuatro años, que poco después ha enseñado el resultado, con el que ha quedado encantada.

Así, pese a que su relación con Montoya sigue siendo el centro de todas las miradas, Anita Williams pretende continuar centrada en sí misma, tratando de hacer oídos sordos a los rumores y a las críticas y superando este bache emocional que atraviesa.