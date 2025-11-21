Gloria Camila responde a Gema Aldón tras sus palabras sobre ella en 'El tiempo justo': "No bailo el agua a nadie"

La hija de la expareja de Ortega Cano asegura que también recibió duras palabras por parte de la televisiva

Gema Aldón reconoce por fin las descalificaciones que lanzó contra Gloria Camila. La hija de Ana María Aldón -expareja de José Ortega Cano- asegura en 'El tiempo justo' que nunca llamó "adoptada" a Gloria Camila, pero sí que la tildó de "'recogeyuca'". Además, ha explicado el motivo por el que lo hizo.

"La llamé así porque a mí se me ha llamado muchas cosas. Hay memoria para lo que se interesa, como dice ella", lanza como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Gema Aldón explica que fue justamente antes de entrar a 'Supervivientes' cuando recuerda las acusaciones que Gloria Camila hizo contra ella públicamente. "Me dedicó un post o un storie llamándome 'rata de cloaca', 'animal rastrero' y diferentes cosas", asegura en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.

Gema Aldón se defiende: "Lo que tengo que decir, lo digo a la cara"

Pese a admitir sus descalificaciones contra la socialité, Gema Aldón reconoce que no está bien tildar de 'recogeyuca' a una persona. "Yo sé que está mal, pero quiero decir que no soy racista ni xeniofoba ni nada de estas cosas. Me defendí de lo que me habían dicho", comparte.

Alexia Rivas, colaboradora del espacio, decía en mitad de la tertulila que "los dardos van en todas las direcciones". Con ello se refiere a que tanto una como otra se han lanzado graves acusaciones en público.

"Se ha burlado de mi acento, diciéndome 'Suzuki' porque soy de Sanlúcar y allí se habla con la 'z', cosa que parece que se le olvida que su madre era de Chipiona y también hablaba con la 'z'", señala. Aldón se define a sí misma como una mujer que va de frente.

"No soy de tirar pullitas por detrás, lo que tengo que decir lo digo a la cara. La llamaba así porque ella me ha llamado de muchas otras maneras", apostilla.