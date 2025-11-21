La hija de la tonadillera se sienta en '¡De viernes!' para zanjar todos los conflictos que rodean al clan Pantoja

Avance | Isa Pantoja, en ‘¡De viernes!’, sobre su hermano Kiko Rivera: “Es muy duro reconocer que has hecho ciertas cosas”

Isa Pantoja ha aclarado todas las polémicas que rodean a su familia en estos momentos. Kiko Rivera ha cortado con Irene Rosales, la madre de sus dos hijas, y ha aclarado que estaría dispuesto a las disculpas con su hermana. Ahora, es esta quien se ha pronunciado sobre ello en '¡De viernes!', donde ha asegurado que se emocionó al recibir un mensaje suyo.

Isa Pantoja se pronuncia sobre Irene Rosales

La hija de Isabel Pantoja ha explicado además si Irene Rosales ha supuesto algún "lastre" en su relación familiar. "Irene no ha ayudado. Conmigo desde luego cada vez que le da una declaración no es para mediar", ha compartido en el programa de Telecinco presentado por Santi Acosta y Bea Archidona.

Pantoja señala que tenía una "relación normal" con su excuñada y que no le gusta "justificar" o echar balones fuera en los problemas de Kiko Rivera, que se abrió en canal al confesar la realidad del episodio de la manguera. "Siempre he tenido una relación bastante cordial con ella", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Lo que le llama la atención de la reaparición de Kiko Rivera, su hermano, es el momento que ha elegido para hacerlo. Hace un año, Isa Pantoja tenía la impresión de que el DJ la consideraba "víctima" y que "exageraba" su situación. "Ha tardado todo este tiempo en pedir perdón y da la casualidad de que está solo. No le hecho la culpa a Irene en sí. Es cuando se ha visto solo y cuando ha recapacitado", asegura la influencer.

Isa Pantoja asegura además que ha visto en todo momento "una buena relación" entre su madre y su excuñada, pese a los presuntos descalificativos que le pondría la cantante -según las afirmaciones de colaboradores como Lydia Lozano-.