Isa Pantoja habla sin tapujos y responde a Kiko Rivera desde el plató de '¡De viernes!': a las 22:00h, el viernes en Telecinco

‘¡De viernes!’ calienta motores para una de las entrevistas más esperadas de la temporada. Isa Pantoja se sienta esta noche en el plató de Telecinco, en una conversación que llega marcada por el terremoto emocional que provocaron las recientes declaraciones de Kiko Rivera en el mismo programa. Su testimonio, en el que reconocía episodios de enorme dureza vividos junto a su hermana, ha abierto un nuevo escenario familiar… y ahora es Isa quien toma la palabra.

‘El tiempo justo’ ha adelantado un fragmento de la entrevista en la que Isa admite que lo dicho por Kiko “la ha removido profundamente”. “Para mí, que él reconociese eso es muy importante. Es muy duro reconocer que has hecho ciertas cosas”, confiesa en el avance, dejando entrever que el perdón, aunque posible, no será automático.

La ruptura de Kiko e Irene

Otro de los momentos clave del adelanto llega cuando se aborda la reciente separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales, una noticia que saltó a los medios a través de una revista. Isa reconoce que no se sorprendió: “Sé que han tenido problemas en su relación”.

Preguntada por si ha hablado con Irene, se muestra prudente pero contundente: “No tengo relación. Y ahora que ya no está con mi hermano, no tengo mucho en común más que tengo dos sobrinas”. Sus palabras evidencian distancia, pero también respeto hacia la que fue pareja de Kiko durante más de una década.

Sobre su madre, Isabel Pantoja

En el avance también se aborda uno de los temas más sensibles: la relación con su madre. Después de que Kiko afirmara que lo que no le perdona a Isabel Pantoja es “su ausencia como abuela”, Isa se aleja del conflicto directo.

“Yo no me planteo si es buena abuela, si es buena madre… Yo hago mi vida y ya está”, afirma. Su reflexión más íntima llega a continuación: “Intento no cometer los fallos que ya ha hecho conmigo, y con eso para mí es suficiente”.

‘¡De viernes!’ promete una noche de grandes titulares y momentos de profunda sinceridad. A partir de las 22:00, la entrevista completa en Telecinco.