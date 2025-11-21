Kiko Rivera presenta a su nueva ilusión: "Acaba de llegar y me tiene loco"

Rocío Molina 21 NOV 2025 - 12:48h.

El hijo de Isabel Pantoja ha mostrado a su nueva ilusión a través de sus redes con unas bonitas imágenes y vídeos

Kiko Rivera emite un comunicado y anuncia una feliz noticia tras su entrevista: "Nunca me había atrevido"

Compartir







Kiko Rivera ha presentado a su nueva ilusión en plena etapa de cambios. El hijo de Isabel Pantoja y exconcursante de 'GH VIP' ha encontrado de nuevo la felicidad y así se lo ha hecho saber a sus seguidores en un momento complicado para él tras su ruptura con Irene Rosales y a la espera de la respuesta de su hermana Isa Pantoja en 'De viernes', del episodio de la manguera.

Tras escucharse rumores que apuntarían a que Kiko Rivera podría tener ya una "relación estable", tal como apuntaba Kike Quintana y aportaba datos de ella como que era una "mujer policía", el DJ ha preferido no entrar en ese debate, pero sí lo ha hecho mostrando lo que él considera un auténtico flechazo y que le "tiene loco" y eso que acaba de llegar a su vida.

El que fuera también concursante de 'Supervivientes' ha presentado a "Mambo", el "nuevo miembro de la familia" que ha aparecido en el momento más oportuno para aliviar tensiones al hijo de Isabel Pantoja. Con todos los frentes abiertos que tiene Kiko Rivera (la separación y la nueva relación de su ex Irene Rosales y los problemas manifiestos con su madre y su hermana) esto para él ha llegado como un soplo de aire fresco.

Canal de Whatsapp de Telecinco

A través de varias imágenes y de un vídeo, Kiko Rivera ha mostrado cómo es el nuevo integrante de su familia y lo emocionado que está con su pequeña revolución peluda. "Acaba de llegar y ya me tiene loco. Ya lo quiero y acabamos de conocernos. Decidme que no es una monada", ha preguntado con una publicación en Instagram que rápidamente se ha llenado de comentarios y reacciones.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Mejor compañía que esa imposible", "qué cosita", "es una monada", "va a cambiar tu vida", "las niñas se van a volver locas", son algunos de los muchos halagos que ha recibido, aunque también otros le han advertido lo que supone tener un cachorro de perro en casa. "Te vas a quedar sin alfombra", "de pequeño te va a morder todo".

Tras terminar su relación con Irene Rosales e iniciar una nueva vida, un volver a empezar, el hijo de Isabel Pantoja no está dispuesto a repetir errores, tal como ha afirmado recientemente, y en este nuevo proceso de aprendizaje ha incluido a "Mambo", a este cachorro en su vida. Una responsabilidad, pero también un fiel amigo y acompañante con el que hacer más dulce su día a día.