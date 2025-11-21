Rocío Molina 21 NOV 2025 - 08:03h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' analiza de forma crítica los aciertos y errores que cometió con Hugo, su primer hijo en común con Fonsi Nieto

Marta Castro revela cómo llama Hugo, su hijo en común con Fonsi Nieto, a Rodri Fuertes

Marta Castro sabe que el ser mamá es un continuo proceso de aprendizaje. Su experiencia con Hugo, su hijo en común con Fonsi Nieto, le ha hecho ver los aciertos y también errores que cometió en su momento y que ahora no quiere repetir con la llegada de su segundo bebé con Rodri Fuertes. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha revelado lo que ha sacado de conclusiones de su máster en maternidad.

Esta segunda experiencia está resultando de lo más emocionante para la influencer de 41 años, aunque también ha manifestado que pasadas las molestias del primer trimestre, también está sintiendo más tranquilidad. Marta Castro ya no es la misma persona que cuando nació su hijo Hugo hace 5 años. Ella misma ha cambiado y sus circunstancias también al estar ahora junto al exnovio de Adara Molinero.

Por eso, a modo de recomendación para otras futuras mamás (pensando sobre todo en las primerizas) la exconcursante de 'GH VIP' ha hablado en un vídeo que ha subido a su perfil oficial de Instagram de cosas que utilizó con su primer hijo y que volvería a comprar si tiene que reponer, frente a otras que no volvería a usar "ni aunque me las regalen", ha dicho rotunda. Esta es su lista de aciertos y errores, aunque admite que está abierta a sugerencias y nuevas incorporaciones para este segundo embarazo.

Los aciertos de Marta Castro: lo que sí volvería a comprar

"Estoy abierta a cambios", ha confesado la influencer, aunque lo que tiene seguro lo tiene realmente claro. Eso es lo que le pasó con todo el tema de mochila de porteo o pañuelo. Para Marta Castro este elemento es indispensable. "Yo tenía ambas opciones y era algo que me parecía comodísimo", cuenta alegando que vale tanto para casa como para salir fuera y poder tener al bebé tranquilo, mientras se hacen cosas.

El otro descubrimiento que hizo en su primera maternidad y que volverá a su vida en unos meses con la bebé que espera es la silla evolutiva de Stokke por su practicidad y porque desde que se llega a casa del hospital ya se puede usar. "Es la pera y me voy a tener que comprar otra, seguro", ha reconocido de lo que será una nueva inversión en este momento.

Cuando se convirtió en mamá por primera vez, Marta Castro no se imaginaba el uso que le daría a bañera de la misma marca que su silla evolutiva. La novia de Rodri Fuertes descubrió que no se tenía que dejar las lumbares con este básico para el baño, que se puede usar desde el nacimiento con las patas o más adelante quitarlas y meter esta bañera dentro la de uso común o en el plato de ducha. Lo que para ella es el mejor invento de todos y ha recalcado a sus seguidores es su sistema de conocer cómo está la temperatura del agua a través de lo que marca el tapón del desagüe. "Es una fantasía, no hace falta usar un termómetro", señala.

Un regalo de su hermana que valora muy positivamente Marta Castro por el uso que le ha dado es la hamaca y lo que insiste que le "ha salvado la vida y que muchos padres no lo conocen" es un nido hecho de espuma, un colchón ergonómico (Cocoonababy) para que el bebé duerma cómodo y es algo fácil de transportar. La pega, tal y como indica la exconcursante de 'GH VIP', es que solo sirve para los primeros meses de vida. "Me ha desaparecido, pero me lo voy a comprar. Eso os lo juro, que lo saben hasta en China", concluye.

Los errores que no volvería a cometer Marta Castro

En el otro lado están las cosas que en su día compró y que no ha tenido ningún reparo en deshacerse. Y, aunque recalca que no se puede decir "de este agua no beberé", el hecho de no haberlo usado a penas con Hugo, le hace considerar a la influencer que son elementos totalmente prescindibles. En su caso, primero por dar pecho y porque luego lo calentaba a temperatura ambiente, la exconcursante de 'GH VIP' no precisó de calienta biberones.

Otra cosa que compró, que no ve práctica y que ella tenía la creencia de que "hermetizaría el olor" y eso no sucede, es la papelera de pañales. Además de su decepción con el olor, Marta Castro añade que los recambios de ese tipo de papelera son "carísimos".

Un pequeño ejemplo de sus básicos de aciertos y errores que la influencer dice que irá ampliando por si sirve de ayuda para otras madres.