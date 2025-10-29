Logo de telecincotelecinco
Rodri Fuertes dedica unas cariñosas palabras al hijo de Marta Castro y Fonsi Nieto: "Vas a ser el mejor hermano mayor"

Rodri Fuertes y Marta Castro
Rodri Fuertes y Marta CastroGetty Images
Rodri Fuertes le ha dedicado unas preciosas palabras al hijo de Marta Castro y Fonsi Nieto. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha compartido una foto junto a Hugo para felicitarle por su quinto cumpleaños. El que fuera novio de Adara Molinero le ha dicho al pequeño que está seguro de que va a ser "el mejor hermano mayor" del bebé que están esperando, que será un niño.

Desde que se enteraron de que están esperando su primer hijo en común, la pareja vive un momento muy dulce. Era un niño muy buscado, ha confesado la que fuera participante de 'GH VIP', que se sinceraba sobre el tratamiento de fertilidad al que se ha sometido para lograr este embarazo. "Ha sido un embarazo muy buscado. De hecho, ha sido por tratamiento... porque yo, con 41 años, es mucho más difícil. Ya es difícil quedarse embarazada de por sí y al final, la edad... Así que es sí, es muy deseado", contaba frente a los medios de comunicación.

Luego está Rodri, que está haciendo realidad la ilusión de su vida. "Cumplo el sueño de mi vida con la mujer de mi vida", celebraba el madrileño tras salir a la luz la noticia. Para él es la primera vez, aunque el primogénito de Marta Castro es para él como un hijo. Hoy, que cumple cinco años, el que fuera concursante de 'Gran Hermano' le ha dedicado al pequeño unas preciosas palabras.

"Felicidades al niño más bueno del mundo", escribe el que fuera novio de Adara Molinero -de la que muchos se acordaron tras la noticia del embarazo-. "Vas a ser el mejor hermano mayor", señala el exconcursante de 'Gran Hermano', que no tiene dudas de que Hugo ejercerá como el perfecto compañero de vida de su hijo.

La foto de Rodri Fuertes con el hijo de Marta Castro
La foto de Rodri Fuertes con el hijo de Marta CastroINSTAGRAM

Una felicitación de lo más cariñosa que, como no podía ser de otra manera, ha conseguido enternecer a Marta Castro, que ha reposteado esta imagen en sus redes sociales, donde en las últimas horas no ha dejado de recibir mensajes de cariño y felicitaciones dirigidas a su hijo en común con Fonsi Nieto, que hoy cumple cinco años.

