Lorena Romera 29 OCT 2025 - 17:57h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' tiene claro que el hijo de Marta Castro y Fonsi Nieto va a ser "el mejor hermano del mundo"

Fonsi Nieto reacciona al embarazo de su expareja junto a Rodri Fuertes

Compartir







Rodri Fuertes le ha dedicado unas preciosas palabras al hijo de Marta Castro y Fonsi Nieto. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha compartido una foto junto a Hugo para felicitarle por su quinto cumpleaños. El que fuera novio de Adara Molinero le ha dicho al pequeño que está seguro de que va a ser "el mejor hermano mayor" del bebé que están esperando, que será un niño.

Desde que se enteraron de que están esperando su primer hijo en común, la pareja vive un momento muy dulce. Era un niño muy buscado, ha confesado la que fuera participante de 'GH VIP', que se sinceraba sobre el tratamiento de fertilidad al que se ha sometido para lograr este embarazo. "Ha sido un embarazo muy buscado. De hecho, ha sido por tratamiento... porque yo, con 41 años, es mucho más difícil. Ya es difícil quedarse embarazada de por sí y al final, la edad... Así que es sí, es muy deseado", contaba frente a los medios de comunicación.

PUEDE INTERESARTE Rodri Fuertes cuenta cómo ha llevado Marta Castro el primer trimestre de su embarazo

Luego está Rodri, que está haciendo realidad la ilusión de su vida. "Cumplo el sue�ño de mi vida con la mujer de mi vida", celebraba el madrileño tras salir a la luz la noticia. Para él es la primera vez, aunque el primogénito de Marta Castro es para él como un hijo. Hoy, que cumple cinco años, el que fuera concursante de 'Gran Hermano' le ha dedicado al pequeño unas preciosas palabras.

PUEDE INTERESARTE Primeras palabras de Rodri Fuertes tras salir a la luz que va a ser padre con Marta Castro

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Felicidades al niño más bueno del mundo", escribe el que fuera novio de Adara Molinero -de la que muchos se acordaron tras la noticia del embarazo-. "Vas a ser el mejor hermano mayor", señala el exconcursante de 'Gran Hermano', que no tiene dudas de que Hugo ejercerá como el perfecto compañero de vida de su hijo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una felicitación de lo más cariñosa que, como no podía ser de otra manera, ha conseguido enternecer a Marta Castro, que ha reposteado esta imagen en sus redes sociales, donde en las últimas horas no ha dejado de recibir mensajes de cariño y felicitaciones dirigidas a su hijo en común con Fonsi Nieto, que hoy cumple cinco años.