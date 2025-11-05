Silvia Herreros 05 NOV 2025 - 10:01h.

El hijo de Marta Castro y Fonsi Nieto no llama a Rodri Fuertes por su nombre

El exconcursante de 'GH' estalla tras las críticas por irse de viaje y dejar a su novia sola en pleno embarazo

Marta Castro comparte por primera vez la manera con la que su hijo Hugo se dirige a Rodri Fuertes. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' es madre de un niño que nació fruto de su matrimonio con el expiloto de MotoGP Fonsi Nieto. La influencer no puede evitar derretirse con el pequeño, que acaba de cumplir cinco años y no llama al exconcursante de 'GH' por su nombre.

Embarazada de su segundo hijo, una niña que será la primera de los que podría tener junto a Rodri, la creadora de contenido ha querido mostrar una desconocida parte de su vida: la forma con la que su hijo de cinco años llama a su novio.

Lo ha hecho a través de sus redes sociales, en donde ha querido compartir un tierno storie en el que se puede escuchar a su hijo hablando.

La dulce voz del menor y su razonamiento a la hora de contestar las preguntas que le va haciendo su madre, han hecho que Marta se derrita por completo.

La escena es la siguiente. Desde la mesa del comedor de la casa que comparten con Rodri Fuertes, Hugo monta unas figuritas de Lego. Tal y como ha relatado su madre, las tiene desde hace solo unos días. Su pasión por las mismas es tal, que en menos de una semana ha construido más de 48 figuritas.

Marta invita a su hijo a presentarse ante sus followers. El niño obedece y lo hace como "Hugo, el motorista", como su padre. También como "el bebé de mamá", algo que a la exconcursante de 'GH VIP' le encantaría que no cambiase nunca y fuese así para siempre.

Hugo está concentrado jugando con su nuevo set de piezas de Lego inspiradas en el videojuego de construcción Minecraft. "¿Quién te regaló esto por tu cumple?", pregunta Castro mientras su hijo responde con un contundente: "el novio de mi madre". Su respuesta hace reír a la influencer, que de forma nada genuina, pregunta directamente a su hijo por la manera en la que Hugo llama a Rodri Fuertes. "Dodi", dice. "Se llama Dodi", responde Marta, a quien parece hacerle gracia la manera que el niño tiene de pronunciar el nombre de su pareja.

Rodri Fuertes, está convencido de que el hijo de su pareja será "el mejor hermano mayor del mundo". Se lleva a las mil maravillas con el pequeño, con el que congenió muy rápido cuando conoció a su madre hace ya algo más de dos años. Le conoce tan bien que su regalo de cumpleaños que le hizo hace unos días ha demostrado ser todo un acierto.