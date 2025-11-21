'Vamos a ver' ha conocido la reacción de Maria Cerqueira a la presunta relación de su ex Cayetano Rivera con Gemma Camacho

Primeras palabras de Gemma Camacho, sobre su relación con Cayetano Rivera: "Somos amigos y que pase el toro lo antes posible"

Compartir







Esta semana y solo unos días después del accidente en una rotonda protagonizado por Cayetano Rivera Ordoñez, salía a la luz que el torero podría estar de nuevo ilusionado.

La culpable sería Gemma Camacho, trabajadora de Mediaset y reportera de 'El tiempo justo'. Aunque la protagonista ha preferido no desmentir ni confirmar la noticia, ha atendido en varias ocasiones a sus compañeros de profesión. "Yo estoy aprendiendo a torear. La faena se me da muy bien", decía ante los medios de comunicación.

Gemma Camacho, la que podría ser la nueva ilusión de Cayetano Rivera Ordoñez: "Yo estoy aprendiendo a torear. La faena se me da muy bien"

La noticia de este presunto romance ha traspasado fronteras y en Portugal su relación ocupa todas las tertulias de corazón, ya que aseguran que el torero y su expareja, la también periodista lusa Maria Cerqueira estarían a punto de darse una nueva oportunidad.

'Vamos a ver' ha conocido la reacción de Maria Cerqueira a la presunta nueva ilusión de Cayetano. Nuestra compañera Giovanna González Pérez ha hablado con un compañero de Portugal, que ha asegurado que la periodista habría "pasado página, le da igual la relación y se llevan tan bien que se preocupa más por la salud de su expareja que por la que podría ser su nueva chica".

Según ha asegurado Giovanna González Pérez, Maria Cerqueira habría decidido romper con Cayetano tras encontrarle mensajes con Gemma que "no le hicieron ninguna gracia sumado a más circunstancias de la pareja".