Fiesta 22 NOV 2025 - 18:09h.

Doña Letizia y Don Juan Carlos se reencuentran después de que el emérito criticase a su nuera en sus memorias

El rey Juan Carlos llega al Palacio de El Pardo para el almuerzo por los 50 años de su proclamación

Compartir







La familia real ha celebrado este sábado el 50 aniversario de la proclamación de Juan Carlos I como rey con una comida íntima y privada que se ha llevado a cabo en el Palacio de El Pardo. Allí, el rey emérito se ha reencontrado con Doña Letizia, a quien acusó en sus memorias de no haber ayudado a la cohesión de las relaciones familiares. De hecho, se llegó a decir que la reina se había plantado ante su suegro tras este ataque. Alejandro Entrambasaguas tiene detalles de esta comida.

Juan Carlos nunca ha visto con buenos ojos a Letizia como futura reina de España. Define su relación con su nuera como un "desacuerdo personal" y esto no ha sentado nada bien a Doña Letizia. Y es que, durante años, ambos han sabido disimular muy bien este "desacuerdo personal" (al menos, en público) que ahora el emérito parece no querer negar ni esconder. Ahora somos conscientes de ciertos gestos y actitudes entre ellos que han tenido lugar durante todos estos años que, en su momento, pasaron desapercibidos.

PUEDE INTERESARTE El motivo por el que el rey emérito Juan Carlos I no puede pernoctar en Zarzuela

Durante años se han evitado y han conseguido que no trascendiera, pero ahora vemos que muchas veces ni siquiera se miraban cuando estaban uno al lado del otro. En los últimos años, han coincidido en varios eventos, pero salían siempre por separado. La última vez que le vimos juntos fue en el mes de febrero del año 2024, en el funeral por el rey Constantino en Windsor donde Doña Letizia permanece en un segundo plano: habla con la Reina Sofía, pero ni siquiera mira a Don Juan Carlos. Ahora, Doña Letizia y Don Juan Carlos se ven de nuevo las caras después de que él no dejase en buen lugar a ella en sus polémicas memorias.

Los detalles del almuerzo en el Palacio de El Pardo

Tras este repaso, Alejandro Entrambasaguas se encuentra en disposición de desvelar algunos detalles de esa comida familiar: "La información que podemos contar, que justamente nos viene desde dentro, es que justo antes de empezar el almuerzo, ha tenido lugar un pequeño cóctel que se ha producido en el salón de los Austrias del Palacio de El Pardo y allí, las personas que estaban en el interior, me cuentan que Doña Letizia no se separaba de sus hijas, que la princesa y la infanta estaban de manera permanente con ella, y todo el mundo se ha acercado a saludarlas". Algunos colaboradores consideran que esto ha sido para protegerlas.

"Otro detalle importante que podemos contar es que, cuando han finalizado el primer y segundo plato, en los postres, Don Felipe se ha puesto de pie, el personal de El Pardo se ha acercado, le han facilitado un micrófono, ha dicho unas palabras donde ha mezclado lo institucional con lo personal refiriéndose a sus padres, que estaban visiblemente emocionados", añade el periodista y colaborador de 'Fiesta'. Parece que reina la paz en la familia real, pues todo apunta a que se han evitado o que, al menos, no ha habido malas caras entre nuera y yerno.