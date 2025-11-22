Ana Carrillo 22 NOV 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha revelado que su novio y ella ya han escogido el nombre de su hija

Marta Castro revela cómo llama Hugo, su hijo en común con Fonsi Nieto, a Rodri Fuertes

Compartir







Marta Castro y Rodri Fuertes van a ser padres de una niña, que será la primera hija del exconcursante de 'Gran Hermano' y que convertirá en mamá de una chica a la exparticipante de 'GH VIP', que ya tiene un hijo llamado Hugo, fruto de su relación con Fonsi Nieto. En el último evento al que ha acudido, la asturiana ha revelado que ya han escogido el nombre de su hija.

Hace tan solo unos días era el exnovio de Adara Molinero el que confesaba que la pregunta más repetida en Instagram era la del nombre de su futura hija, pero no sacaba de dudas a sus seguidores. En el evento al que acudido para inaugurar la Navidad en Torrejón de Ardoz, a la influencer, de 41 años, también le han preguntado por el nombre de la bebé.

"El nombre es súper especial, significa mucho para nosotros", ha comentado ante el micrófono de 'Europa Press' la amiga de Laura Matamoros, que, como hizo su novio hace unos días en redes, ha preferido no decirlo: "De momento no lo vamos a decir, yo creo que hasta que nazca no vamos a decir nada".

Marta Castro ha explicado que está "súper feliz" con la idea de tener una niña porque ya ha vivido la experiencia de tener un bebé chico, pero que su deseo era tener otro niño "por Hugo", aunque su hijo ya sabe lo que significa tener un hermano porque tiene un hermano adolescente, fruto de una relación previa de Fonsi Nieto.

Canal de Whatsapp de Telecinco

A sus cinco años, Hugo está muy emocionado con la idea de tener una hermanita y así lo ha expresado su feliz mamá: "El niño llevaba pidiendo un hermanito un montón de tiempo y cuando supimos que ya estaba todo bien se lo dijimos. Se lo va diciendo a todo el mundo; de hecho, cuando todavía no se me notaba la tripita iba diciendo: 'Mi mamá está embarazada'".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La creadora de contenido ha explicado que todavía no han preparado la habitación de la bebé y tampoco han comprado nada, aunque ya tienen "algunas cositas" que le han enviado marcas con las que colaboran.