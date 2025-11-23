Italia llora la muerte de Ornella Vanoni, voz inconfundible de la música italiana

Giorgia Meloni, Laura Pausini o el cantante Mahmood se han mostrado conmocionados tras el fallecimiento de la artista italiana

MilánEl mundo de la música y la cultura italiana llora este sábado la muerte de Ornella Vanoni, gran dama de la canción y una de las voces más emblemáticas y longevas del país, fallecida este viernes en su residencia de Milán (norte) a los 91 años.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, destacó que "Italia pierde a una artista única", cuyo legado forma parte de un "patrimonio artístico irrepetible". "Profundo pesar por el fallecimiento de Ornella Vanoni, voz inconfundible de nuestra música, que ha marcado décadas de cultura italiana y acompañado a generaciones con canciones atemporales", escribió Meloni, en su cuenta de X.

Reacciones a la muerte de Ornella Vanoni

Vanoni (Milán, 1934) se consagró como una de las grandes damas de la música italiana, con éxitos como ‘Senza Fine’, junto a Gino Paoli, que se convirtieron en himnos de generaciones y clásicos indiscutibles del país.

La noticia de su muerte desató de inmediato un aluvión de mensajes de condolencia del mundo del espectáculo, que subrayó la influencia de una artista capaz de mantenerse vigente durante más de siete décadas.

Laura Pausini recordó con cariño a la artista: "Cada uno tiene sus cantantes favoritos… la mía era ella. Descansa en paz, maravillosa Ornella. Tu voz, tu personalidad, tu luz, nunca nos dejarán. Única".

El cantante italiano, Mahmood, con quien publicó en 2024 una nueva versión de su canción ‘Sant’allegria’, publicó este sábado un vídeo abrazándola tras una actuación conjunta, acompañado del mensaje: "Gracias por el amor, las cenas, las enseñanzas, y todo el tiempo que me diste durante estos años", escribió el cantante, "siempre te quedarás en mis recuerdos, en mi corazón y en mis ojos".

Otros como el rapero Marracash, uno de los más populares en la escena urbana del país, se limito a despedirla con un :"Adiós, amiga mía", mientras que Vasco Rossi, uno de los grandes del rock italiano, agradeció a Vanoni "su voz, su interpretación y su constante ironía".

Un símbolo de la música y la cultura italiana

Más allá de la música, Vanoni fue una presencia constante en la televisión y el teatro, y su participación en el Festival de Sanremo en el que apareció hasta en ocho ocasiones, consolidó su estatus como una de las artistas más queridas y respetadas del país.

El presentador de Sanremo entre 2020 y 2024, Amadeus, también compartió su afecto por la artista: "¡Artista extraordinaria y mujer especial! Fue un privilegio compartir tantos momentos hermosos, divertidos e inolvidables. Todos te extrañaremos mucho. Te quiero, Ornella".

Por su parte, el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, subrayó el impacto de Vanoni en la historia del arte italiano, calificándola como "una de las artistas más originales y refinadas" que ha dejado una huella profunda en la música, el teatro y el espectáculo italiano.

La capilla ardiente de la artista se instalará en el Piccolo Teatro de Milán, el mismo lugar donde, con tan solo 18 años, comenzó su formación artística y donde daría inicio a una carrera de más de siete décadas.

El público podrá rendirle tributo el el domingo de 10:00 (9:00 GMT) a 14:00 (13:00 GMT) y el lunes de (9:00 GMT) a 13:00 (12:00 GMT), informó este sábado el Ayuntamiento milanés.