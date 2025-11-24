Elsa Pataky confiesa que es importante saber qué es lo que necesita tu cuerpo

Elsa Pataky apuesta por la dedicación y la constancia en el deporte, unos hábitos que le han permitido estar en forma a sus casi 50 años. Y es que implantar una rutina de entrenamiento semanal es clave para la salud y la longevidad. La actriz, de 50 años, ha presentado ahora el último suplemento alimenticio en Madrid que forma parte de su rutina, según informa ‘Woman’.

La última incorporación en la rutina de la actriz es ‘Forever by Elsa Pataky’, un complemento alimenticio que ha sacado en colaboración con el laboratorio español Longevitas. Se trata de una fórmula de precisión que se ha trabajado con para dar soporte a los pilares claves del bienestar femenino: desde la masa muscular y el equilibrio hormonal hasta la salud ósea, la digestión o el sistema cardiovascular.

“Llevo desde hace un par de décadas informándome y asesorándome", reconoce Pataky

Elsa Pataky confiesa que es importante saber qué es lo que necesita tu cuerpo: “Llevo desde hace un par de décadas informándome y asesorándome, buscando respuestas. Todo lo que me sucedía o cambiaba física o mentalmente me llevo a investigar y a asesorarme por los mejores especialistas de todo el mundo: salud, nutrición, suplementación… Así comenzó igualmente mi interés por los suplementos”.

La actriz cuida mucho todo lo que come, sobre todo en los desayunos, su comida favorita: “Tomo una fuente de proteína como el huevo y también una tostada con aceite de oliva… pero a veces la vida no me permite dedicarle todo el tiempo que me gustaría y en esos casos tomo los batidos con avena, fruta fresca, semillas o bayas de goji, y por supuesto con mis suplementos 'Forever', mi gran aliado por las mañanas para nutrirme y tomar todo lo que necesita mi cuerpo para arrancar y afrontar el día”.

Desde el pilates hasta la tendencia de la luz roja

El resto del día, Pataky come frutas, verduras, proteínas magras como pollo o pescado. La actriz se ha convertido en todo un referente en el sector del fitness, ya que le parece una pieza fundamental para mantenerse sano. “Mi rutina de entrenamiento es variada e intensa, combinando principalmente el entrenamiento de fuerza con pesas, el pilates y otras sesiones de cardio y equilibrio. Además, me apasionan los deportes al aire libre como el surf o la equitación, que gracias a donde vivo puedo practicar con frecuencia”.

Pero no es lo único que hace. Pataky también se ha sumergido en la tendencia de la luz roja: "Soy asidua a ella. Uso la Lyma Laser, la descubrí ya hace bastante tiempo y me ayuda a unificar el tono y aumenta la luminosidad y firmeza. Es un tratamiento no invasivo que ayuda a la regeneración, estimula la producción de colágeno y elastina, y ayuda así a reducir líneas finas y arrugas". Unas pautas que, sin duda, muchas personas pueden seguir para mantenerse igual de fuerte y sana que ella.