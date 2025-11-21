Rocío Molina 21 NOV 2025 - 15:01h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha querido transmitir a sus seguidores las preocupantes noticias que ha recibido

Desde hace unas semanas que acudió a su visita al ginecólogo, Estela Grande está manteniendo a sus seguidores muy actualizados de su estado. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP', que está actualmente en su semana 27 de embarazo, se llevó una decepción, tal como hizo saber en público, y ahora ha contado que ha recibido nuevas "malas noticias" por las que tiene "el corazón encogido" desde que se ha enterado.

Aunque no quiere pecar de negativa, la terrible pérdida que sufrieron ella y su pareja el futbolista Juan Iglesias hace dos meses tras la marcha de Gant, su mascota durante once años, está todavía muy reciente. Ese dolor y vacío tan grande que experimentaron se le ha removido con la visita de Bella, su otra perra, al veterinario y tras lo que los especialistas le han contado.

Estela Grande ha comunicado a sus seguidores el diagnóstico que ha recibido y que ha sido todo un mazazo para ella y su novio Juan Iglesias. "Tenemos malas noticias. Bellita se ha roto el cruzado de la patita y tenemos que operarla cuanto antes", ha escrito junto con una imagen de su perrita en la que la influencer la acaricia cariñosamente.

A través de esta historia de su perfil oficial de Instagram, la exmujer de Diego Matamoros ha explicado los pasos inmediatos que ella y su pareja han dado por el bien de su mascota. "Hoy ya le hicimos todas las pruebas de preoperatorio y Bella está regular porque la han tenido que sedar", ha lamentado a la espera de esa operación que tanto teme.

El haber sentido el dolor tan fuerte de perder a su otro perro en este mismo año se ha manifestado ante estas malas noticias y el ver tan vulnerable a su querida perrita. "Muchos mimos para hoy, porque después de todo lo que pasó con Gant tengo el estómago encogido de verla así", se ha sincerado la exconcursante de 'GH VIP', que está especialmente sensible tras atravesar el ecuador de su embarazo gemelar.