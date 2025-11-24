Lorena Romera 24 NOV 2025 - 13:51h.

Gloria Camila no podría estar más emocionada. Y no es para menos. Tras su paso por 'Supervivientes All Stars', la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha conseguido algo que le hacía especial ilusión. Una meta personal de la que ha hecho partícipe a sus seguidores. A través de su perfil de Instagram, la influencer ha comunicado esta feliz noticia que marca para ella un antes y un después.

La nacida en Bogotá, Colombia, de 29 años, está haciendo importantes cambios en su vida tras su paso por Honduras, que ha resultado ser catalizador para ella. El primero fue la ruptura con su novio, Álvaro García. Después de semanas de rumores, la creadora de contenido confirmaba la separación en 'El tiempo justo', el programa en el que colabora.

Lo hacía entre lágrimas, visiblemente removida por lo reciente que tiene esta decisión. Y es que Gloria Camila confirmaba que se trataba de una decisión que había tomado ella por cuenta propia. "Esto llegó cuando vine de 'Supervivientes'. Mi vida ha dado un giro enorme, ni mentalmente ni emocionalmente estaba con la suficiente capacidad de seguir teniendo la relación", aseguraba con total honestidad.

Ahora, tras este batacazo sentimental, la hija del diestro ha podido compartir con su comunidad una feliz noticia que nada tiene que ver con esta actualización tan amarga de su vida. Todo lo contrario. Y es que la que fuera concursante de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ha presumido de su última adquisición: un coche de alta gama.

Junto a unas fotos en la que la vemos con un ramo de flores, posando junto a su automóvil sin estrenar, todavía cubierto por la típica lona, la creadora de contenido ha celebrado la ilusionante noticia. "Por fin tengo mi coche nuevo", unas palabras que escribe en mayúsculas, para poder expresar la emoción desbordante que siente en este momento.

Un post en el que también agradece al profesional que le ha acompañado en el proceso, que la ha "cuidado y tratado como siempre. Gracias por los detallitos y por siempre hacer que confíe en vosotros a la hora de comprar un coche”, expresa la hermana de José Fernando, que también ha compartido una foto dentro de su nuevo Range Rover.

Una compra que llena de ilusión a Gloria Camila y que llega para ella en un momento clave de su vida. No solo después de haber pasado hambre y penurias en 'Supervivientes All Stars', a modo de recompensa, sino tras la ruptura sentimental con su novio, Álvaro García.