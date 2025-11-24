Silvia Herreros 24 NOV 2025 - 10:01h.

Así ha presentado el hijo de Isabel Pantoja a su nueva ilusión: "Me tiene loco"

El exconcursante de 'Supervivientes' ha escogido un nombre de especial relevancia para su nueva compañía

Kiko Rivera ha decidido poner fin a su soledad con nueva compañía para así tal vez llenar ese 'vacío' que podría sentir al haberse separado de Irene Rosales e iniciado una nueva vida él solo en una casa de impresionantes dimensiones. El nuevo chalet del exconcursante de 'GH Dúo', de 398 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 780, es descomunalmente grande para una sola persona. Quizá por ello, el hijo de Isabel Pantoja haya decidido adoptar un perro al que ha bautizado con un curioso nombre que guarda oculto un importante significado para él.

El animal, al que el padre de Fran, Ana y Carlota (el hijo y las niñas que nacieran respectivamente de sus relaciones con Jessica Bueno e Irene Rosales) ha presentado a través de sus redes, parece ser un ejemplar de la raza pastor alemán, aunque por ahora el cantante no ha hecho alusión a ello.

Muy emocionado e ilusionado, el Dj ha compartido imágenes y vídeos de sus primeros momentos con Mambo, nombre que ha escogido con mucho cariño para el nuevo miembro de la casa. "Acaba de llegar y ya me tiene loco", ha dicho a sus seguidores tras presentar a esta "monada".

Mambo no se llama Mambo por una cuestión de azar. De hecho, su nombre ha sido escogido por un motivo muy importante más que significativo.

Esta palabra, cuyo significado hace referencia a un tipo de baile y música de origen cubano, no es baladí para Kiko Rivera. Y es que de este mismo modo se titula uno de los grandes éxitos de su carrera musical.

En Spotify, El mambo es de hecho su canción más escuchada. Cuenta en estos momentos con nada más y nada menos que 82.331.898 reproducciones. En Youtube, el tema, junto a su videoclip oficial, suman 19.632.520 visualizaciones desde su fecha de estreno en julio de 2023

"Es una criminal, carita buena, pero mala (pero mala) / La reina de la calle, con nadie se compara/ Es una criminal, carita buena, pero mala / La reina de la calle, con nadie se compaa" es el estribillo de este pegadizo tema con el que, además de colarse en lo más alto de las listas de éxito, el cantante ha conseguido varios discos de oro y de platino. A día de hoy, El mambo continúa sonando en las fiestas y en muchas discotecas.

Por ello, tras tomar la decisión de adoptar una mascota, el artista no lo ha pensado dos veces. Mambo es el nombre ideal para el nuevo compañero de vida de Kiko Rivera, al que el cantante acaba de conocer y del que se ha enamorado por completo.