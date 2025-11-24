Ana Carrillo 24 NOV 2025 - 19:33h.

Anabel Pantoja ha mostrado algunos de los mensajes que recibe desde que pasó a la final del programa de Telecinco

Anabel Pantoja ha conseguido una plaza en la final de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas', en la que se medirá con Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo por conseguir la victoria. Las expulsadas en la semifinal fueron Tania Medina y Blanca Romero, lo que hizo que se crease un debate en redes sociales ante el que la prima de Kiko Rivera ha querido dar su punto de vista.

Algunos espectadores consideran que Tania Medina hubiera merecido una plaza en la final y están criticando mucho a la prima de Isa Pantoja, que siempre ha recibido el apoyo del público en las votaciones y que ha conseguido llegar a la final sin estar nominada ni una sola vez. Ya en la semifinal, la influencer confesó en Instagram que le molestaba que se dudase de su valía para estar en la recta final del concurso porque siente que debería tener la oportunidad de estar feliz y de disfrutar de su logro.

Como le siguen llegando comentarios negativos en la mencionada red social, en los que le dicen que no baila bien, que no debería estar en la final y que debería abandonar voluntariamente, la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido compartir algunos de ellos en sus stories de Instagram para mostrar lo duro que es recibir críticas a pocos días de la final. Para expresar su desconsuelo, ha añadido el emoji de un corazón vendado.

Su pareja de baile y ya amigo, Álvaro Cuenca, siempre la ha defendido y en esta ocasión también lo ha hecho, compartiendo el story de la exconcursante de 'Supervivientes' y lamentándose de que haya gente que le envíe este tipo de mensajes tan duros que ambos van a tratar de ignorar, pues están centrados en dar lo mejor de sí mismos en la final de 'Bailando con las estrellas', que será el sábado 29 en Telecinco a las 22:00.