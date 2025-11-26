Anita Williams responde con unas fotos de su adolescencia a las críticas sobre sus retoques

Rocío Molina 26 NOV 2025 - 17:12h.

La exparticipante de 'LIDLT' contesta a través de su Instagram y con fotos de su adolescencia a los que dicen que lleva muchos retoques

Anita Williams se sincera tras las fotos con Montoya y explica la reciente decisión que ha tomado

Anita Williams ha respondido a las críticas por sus retoques estéticos y su "poca naturalidad" tras uno de los últimos vídeos que ha compartido en su perfil oficial de Instagram. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes' lo ha hecho mostrando unas fotos de su adolescencia donde deja claro que es la misma persona y que no hay más cambios ni operaciones que ella haya mantenido en secreto.

La de Barcelona, de 27 años y relacionada recientemente otra vez con Montoya tras su apasionado beso en una portada, exponía en un vídeo un trend con una canción de Feid en la que escogía para el momento que posaba a cámara una frase que ha sido la que desataba los comentarios: "Peligrosa como una glopeta. Natural, no se ha hecho las tetas".

Con ironía acompañando al vídeo, Anita Williams dejaba caer que encajaba en esa descripción y lo hacía de la siguiente manera: "Creo que soy de ese 5%". Una frase que en las redes se cuestionaba, desataba una oleada de críticas y por la que la influencer ha acabado reaccionado para defenderse.

"¿Natural de qué?", "del bótox no hablamos", "y dice que no se ha hecho más operaciones...", "bueno, las tetas no, pero en la carita llevas varias cosas, maja", le han interpelado en la publicación y la creadora de contenido ha sacado a la luz unas fotos de cuando tenía 14 y 16 años para mostrar su pecho, su rostro y de nuevo dejar claro lo que sí se ha hecho y lo que no.

Para combatir estas críticas de un vídeo que no han entendido, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha tirado de archivo. Lo primero que ha hecho ha sido sacar una fotografía de ella con 16 años posando con un short y una camiseta de tirantes blanca en la que presume de su pecho. "Esta soy yo en 2013. Otra, ¿eh? Tengo la cara de otra chicos", ha expuesto para resaltar que no hay uso de bótox y la figura que lucía en ese momento.

No ha sido la única fotografía que Anita Williams ha sacado de su álbum de recuerdos. Yéndose todavía más al pasado ha enseñado otra fotografía con 14 años para dejar claro que no se ha hecho más retoques de los que ella ha hablado abiertamente en la cara y que sigue manteniendo la misma expresión risueña y tan característica.

"Os juro que me molesta bastante ese tipo de comentarios porque yo si me hago algo no tengo ningún problema en decirlo, ¿sabéis? Los labios, vale tal, no tengo ningún problema en decirlo, pero es que no hay nada. En la barbilla me puse un puntito de bótox, pero en la frente no llevo bótox. De hecho, tengo arrugas. Me da igual", ha dicho para contestar finalmente a los haters.