Hablamos de los 'hip dips', pequeños 'hundimientos' que muchas veces se presentan de manera natural en la cadera. Acomplejada con esta zona de su cuerpo, la participante de 'LIDLT 8' se animaba a rellenarlos en su clínica de confianza. "Me veía en el espejo y no me gustaba la hendidura", contaba mientras revelaba que la razón por la que había decidido realizarse este relleno era para "que se me vea más anchita".