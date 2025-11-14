Anita Williams y Manuel González han vuelto a verse las caras en 'El debate de las tentaciones'

Exclusiva | Anita Williams rompe su silencio tras su rifirrafe con Gabriella Hahlingag: "Amor Romeira contó..."

Anita Williams y Manuel González arrastran cuentas pendientes desde que se conocieron en ‘La isla de las tentaciones 8’. Ambos tuvieron mucha química en el paraíso de Sandra Barneda y tuvieron un encuentro íntimo que hizo estallar como nunca a Montoya, quien era pareja de ella por aquel entonces.

Después de ese momento, ambos coincidieron en ‘Supervivientes’, pero parece que nunca han llegado a tener un acercamiento real. La tirantez entre ellos sigue siendo más que evidente y el mal rollo ha quedado de nuevo patente cuando ambos se han vuelto a reencontrar en ‘El debate de las tentaciones’.

El tenso reencuentro entre Anita Williams y Manuel González

Sandra Barneda ha querido interesarse por las cuentas pendientes que mantiene Manuel González con algunas de sus compañeras y ha empezado preguntándole por cómo se lleva en la actualidad con Lucía Sánchez. Una pregunta a la que él ha respondido con mucha sinceridad.

Justo después de que aclarara cómo está en la actualidad con la gaditana, la presentadora le ha planteado una nueva incógnita: “¿Cómo te llevas con Anita? Porque es que tienes tantos frentes…”. Tras esa pregunta, se escuchaba a la exnovia de Montoya responder de fondo con sinceridad: “A mí es que directamente me la pela”.

Tras esa puntualización, tanto ella como el de ‘la manita relajá’ han explicado que, minutos antes del arranque de ‘El debate de las tentaciones’, habían podido verse en la sala de maquillaje y que ambos habían vivido un momento de máxima tensión: ninguno de los dos ha saludado al otro.

Para excusarse, él le ha lanzado un dardo a su compañera, dejando claro que él siente indiferencia por ella: “Tampoco es que la conozca tanto”. Una frase que ha provocado los abucheos de un público que sabe a la perfección todo lo que ocurrió entre ellos.

¿Será posible que haya una reconciliación entre ellos o está claro que lo suyo ya está muerto? Si quieres ver qué es lo que ha ocurrido y cómo ha sido su reencuentro, dale al play al vídeo que encabeza esta noticia.