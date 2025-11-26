Marc Kitus (El loco amor) sorprende a Oriana Marzoli en ‘En todas las salsas’

Natalia Sette 26 NOV 2025 - 09:17h.

El inconquistable de 'El loco amor' le da una bonita sorpresa a su presentadora Oriana Marzoli

Oriana Marzoli, protagonista de una impactante noticia en 'El loco amor'

¡La gran final de Marc Kitus ya está aquí! El inconquistable de ‘El loco amor’ se irá hoy de la mano con una de sus conquistadoras hoy a las 14:00 en Mediaset Infinity. Pero antes de tomar esa importante decisión, Marc sorprende a Oriana Marzoli, copresentadora del programa, en ‘En todas las salsas’.

Después del inesperado giro que ha dado la conquista de Marc en el último momento, el influencer ha querido asistir a ‘En todas las salsas’ para compartir la emoción e ilusión que siente porque llegue ya su gran momento. La que no sabe nada de esto es Oriana, que se queda en shock cuándo le dicen que hay una sorpresa para ella. “Hoy hay una sorpresa hoy para Oriana”, anuncia Chema Martínez

Con intención de gastarle una broma, Chema le incita a pensar que por el plató entrará una persona que no es de su agrado. “A lo mejor no te hace nada de ilusión ver a esta persona”, admite con seriedad. La cara de Oriana es un poema, pues no se imagina quién está detrás de la puerta. “¿Me estás tomando el pelo?”, le pregunta nerviosa al colaborador. En ese instante, aparece Marc Kitus, el inconquistable más codiciado de ‘El loco amor’.

Oriana no puede evitar emocionarse al ver a Marc en ‘En todas las salsas’. Ambos se funden en un largo abrazo y se ilusionan por poder verse fuera del plató de ‘El loco amor’. Oriana y Marc han pasado mucho tiempo juntos durante las grabaciones y han forjado una bonita amistad. “¡Ay que mono!”, exclama Oriana cuando lo ve.

Hoy a las 14:00 tienes una cita que no te puedes perder. Tras más de dos meses intentando encontrar a alguien que lo hiciera creer de nuevo en el amor, Marc Kitus se enfrenta a su final. El influencer tiene que tomar una de las decisiones más importantes de su vida ¿Con quien quiere salir de la mano de ‘El loco amor’? ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!