Lorena Romera 26 NOV 2025 - 09:30h.

La influencer 'coge de los pelos' a Makoke tras ver su complicidad con Tony Spina en la fiesta de 'Supervivientes All Stars'

Marta Peñate habla sobre su economía y revela cuánto dinero tiene ahorrado en el banco

Compartir







Marta Peñate no ha podido evitar reaccionar al ver a Tony Spina y a Makoke en actitud cómplice durante una fiesta. La influencer de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, ha compartido un vídeo a través de su perfil de Instagram de este momento, en el que se ve lo bien que se lleva su marido con su expareja. Un storie que le ha servido para sincerarse con sus seguidores sobre cómo lo gestiona ella.

Este reencuentro entre Tony Spina y Makoke -que fueron pareja de mayo a diciembre de 2019- ha tenido lugar en la fiesta de la productora de 'Supervivientes All Stars'. Una cita que ha sido la ocasión perfecta para que el italiano y la colaboradora de diversos programas de Telecinco se pongan al día.

Cuando Marta Peñate estaba a pocos minutos de vivir su emocionante 'sí, quiero' con su chico en Honduras, Makoke no dudó en hacerle llegar desde plató unas cariñosas palabras. Un mensaje que la emocionaba a pesar de que ellas nunca han tenido una relación especialmente cercana.

"Te hablo desde el cariño, porque sé que hemos pasado por momentos que no han sido buenos. Disfruta de cada momento, porque es tu día. Te vas a casar con un pedazo de hombre. Sed muy felices", le decía, felicitándola por su enlace.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aunque no se sabe qué será de lo que han hablado durante la fiesta Makoke y Tony Spina, lo cierto es que en las imágenes que publica la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' se les ve de lo más cercanos, ajenos en un primer momento a que les están grabando. Muy cerca, hablándose al oído, la expareja parece entregada a ese asunto que en ese momento les está uniendo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una escena que le ha servido a Marta Peñate para sacar a relucir su característico sentido del humor. "Yo, con cualquier mujer que se acerca a mi marido", escribe junto a este vídeo. Y es que, para más inri, mientras Tony Spina y Makoke mantienen esta conversación, que les mantiene absortos, "de fondo suena la canción Cásate conmigo".

Lo que nadie esperaba era el final de este vídeo. Y es que la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' hace una especie de sketch a raíz de esta escena y termina cogiendo del pelo a Makoke, haciendo una especie de demostración de lo que podría ocurrirles a otras mujeres que "se acerquen a su marido".

Lo que termina de confirmar que es una broma (más allá de la risa que se percibe de Makoke mientras Marta Peñate la coge de los pelos), es el corazón con el que acompaña este vídeo junto al nombre de la ex de Tony Spina. Un claro guiño de que no se trata más que de una publicación de humor (una de tantas) y que entre ellos hay un infinito respeto y cariño.