Natalia Sette 21 NOV 2025 - 17:06h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' le dedica unas palabras a Iván Rubio tras anunciar que están en "pausa"

Ruth Basauri confiesa qué opinan sus amigas sobre su relación con Iván Rubio

Compartir







Desde que su relación con Iván Rubio, expareja de Lola Mencía, salió a la luz, Ruth Basauri no ha dejado de estar en el foco mediático. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ entre en directo por llamada al plató de ‘En todas las salsas’ para aclarar cómo está su relación y cómo se siente al ver todos los comentarios negativos que recibe sobre él. Dispuesta a no callarse nada, la influencer se sincera con los colaboradores y le manda un mensaje a Iván en medio de su crisis de pareja.

Desde el primer minuto, Ruth deja claro que desde que se filtró su relación, las cosas no están yendo bien. La influencer explica que Iván está profundamente sobrepasado por todo lo que se ha generado alrededor de su relación. “A él este tema le agobia muchísimo”, asegura. Transparente como siempre, Ruth admite que todos los comentarios externos negativos que les están llegando a ambos han terminado afectándoles más de lo que pensaba.

PUEDE INTERESARTE Ruth Basauri se sincera sobre los inicios de su relación con Iván Rubio

Es por ello que, en medio de la llamada, ha querido dirigirse a su novio y mandarle un mensaje. “Si lo está escuchando, bien…”, comienza diciendo. Además, hace hincapié en que las palabras que pronuncia no son solo para Iván, sino para toda esa gente que no para de decirle que “huya” de él. “A mí me tiene”, confiesa. Con esto deja claro que está haciendo muy poco caso a la información que le llega sobre el tiktoker y se está centrando más en sus vivencias con él.

Programa completo: Ruth Basauri desvela en qué punto está su relación con Iván Rubio

PUEDE INTERESARTE Ruth Basauri opina sobre la nueva relación de su ex Javy López

A pesar del mal momento que atraviesan, Ruth quiere dejar claro que su experiencia con Iván ha sido positiva. “Conmigo no se ha portado mal”, recalca. Para ella, los sentimientos que le han nacido hacia él siguen intactos, aunque admite que ahora se encuentran en una etapa delicada. “Estamos en pausa, pero espero que se arranque”, revela. La influencer da a entender que Iván ha necesitado un tiempo para “pensar y ordenar” ¿Podrán recuperarse de este bache o anunciarán su ruptura?

Ruth Basauri se abre cono nunca sobre su relación en este programa de ‘En todas las salsas’. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ entra por llamada para aclarar todo lo que siente y piensa sobre su reciente relación con Iván Rubio. La influencer se sincera sobre en qué punto se encuentra su noviazgo, cuánto tiempo ha pasado desde que lo conoció y qué opinan verdaderamente sus amigas ¡No te pierdas todos los detalles de su confesión dando play al vídeo!