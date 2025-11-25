Natalia Sette 25 NOV 2025 - 17:39h.

El famoso tiktoker no puede más y explota contra Lola Mencía por decirle a Ruth que se aleje de él

Lola Mencía opina sobre la relación de Ruth Basauri con Iván Rubio y la advierte sobre su ex

La relación de Iván Rubio y Ruth Basauri lleva días acaparando titulares. Desde que se dio a conocer la noticia, mucha gente ha opinado al respecto y no cosas precisamente buenas. En el último programa de ‘En todas las salsas’, Ruth entró en directo para desvelar en qué punto estaba su relación con Iván y sincerarse sobre cómo le habían sentado las advertencias de Lola Mencía. Ahora es el turno del tiktoker de dar su versión de los hechos y estalla contra Lola.

Mucho ha sido lo que se ha dicho de él a lo largo de estas semanas. Desde su expareja Lola que afirmó que todas sus novias terminaban “traumatizadas” , hasta Nicole Delgado, que aseguró que varias chicas le habían dicho que hablaron con él supuestamente cuando estaba conociendo ya a Ruth. Ahora es el propio Iván el que responde a todos estos malos comentarios y explota contra Marta de Lola. “Es algo que viví con esta persona hace ya 5 años”, comienza diciendo visiblemente molesto.

El influencer está completamente indignado por todo lo que ha tenido que escuchar sobre él. “Cada vez que tengo una pareja se dedica a aconsejarlas”, dice sobre Lola. El tiktoker está molesto con su expareja, pues no considera que tenga ningún derecho de ir dando consejos a su actual novia. De hecho, admite que él también podría escribir a la pareja de Lola Mencía para decirle algunas cosas pero no lo hace porque simplemente “sigue con su vida”. “No le dedico un minuto de mi tiempo a nadie que quiera joderme”, dice tajante.

Aunque admite que cometió muchos errores con ella, Iván asegura que no fue tan malo cómo se está pintando y que ella también cometió errores. “No somos santos ninguno”, dice cuando habla de su relación con Lola. “No he aconsejado a su pareja actual de lo que ella era en mi casa conmigo”, lanza Iván dejando a todos los presentes en plató en shock. Aunque admite no querer “meter mierda”, le deja una cosa muy clara a su exnovia: “Déjame en paz”.

En este programa de ‘En todas las salsas’ ha sido inevitable no hablar de la relación de Iván Rubio y Ruth Basauri. Con el testimonio de Lola Mencía y Ruth Basauri, faltaba por tener una parte muy importante: la versión de Iván. La presentadora llama al tiktoker para que cuente cómo ha vivido la oleada de comentarios negativos. Iván estalla contra Lola por advertir a Ruth y le dedica unas bonitas palabras a su novia ¡No te lo pierdas!