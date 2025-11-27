Lucas, tras visitar al cirujano que le va a operar la nariz: "Está regenerándose"

Lucas González, exintegrante de 'Andy y Lucas', visitó en Barcelona al cirujano que le va a operar la nariz tras sus complicaciones

Andy confiesa que no tiene miedo de las acciones legales que Lucas podría tomar contra él: "Tengo cosas importantes que celebrar"

Compartir







En mitad de la polémica por su enfrentamiento con Andy, Lucas ha reaparecido ante los medios de comunicación en Barcelona. El artista se ha desplazado hasta la ciudad condal para visitar la Clínica Tecknon y encontrarse con el cirujano que le va a operar su nariz.

Arropado por su pareja, Lucas González atendió a medios como 'Europa Press' este pasado miércoles y desveló que está "todo bien". Según explicó, acudió al médico para una revisión después de las complicaciones que ha sufrido en los últimos meses.

Tras su reunión con el cirujano, el artista gaditano de 43 años confesaba estar "contento". "Está regenerándose la nariz. Esperamos empezar el año 2026 con buen pie. La verdad que vengo contento, se me salta una sonrisa, porque está regenerando como tiene que regenerar y ahora después de las fiestas ya volveremos a hacer otra visita (al cirujano) y ya pillamos cita para la operación", precisó.

Las recomendaciones del médico: "Lavados nasales, tiritas y llevar una vida sana"

En cuanto a qué le ha recomendado el médico, Lucas explicaba que "nada" nuevo, simplemente seguir con "lavados nasales, tiritas y llevar una vida sana, como he llevado siempre". Será después de las fiestas de Navidad cuando el cantante sepa la fecha de su intervención.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Lucas afirma que, a pesar de todo, "siempre" le desea lo mejor a Andy

Por otro lado, fue preguntado por las declaraciones que Andy ha hecho por los platós de televisión y aseguraba que, a pesar de todo, "siempre" le desea lo mejor. Eso sí, al preguntarle por la posible declaración a favor de su expromotor, Álvaro, en el acto que tiene pendiente con María José, el exintegrante de 'Andy y Lucas' dejaba clara su posición: "De eso no tenemos nada que hablar".