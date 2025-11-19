Lorena Romera 19 NOV 2025 - 10:59h.

La hija de Makoke revela cómo se encuentra su cuñada, que sigue batallando contra su enfermedad

La exconcursante de 'Supervivientes' habla de la operación de su nuera: "Estamos esperando resultados"

Anita Matamoros ha dado la última hora sobre el estado de salud de Marina Romero, pareja de Javier Tudela. Desde que saliera a la luz la enfermedad de la nuera de Makoke, son pocos los detalles que han trascendido sobre su diagnóstico. La influencer, que fue la que hizo público su problema de salud, habló de una "batalla", pero no contó más. Fue la exconcursante de 'Supervivientes' la que desveló que se había sometido a una operación y que estaban a la espera de unos resultados.

La hija de Makoke, de 25 años, tiene una relación muy estrecha con su cuñada, con la que de vez en cuando la vemos disfrutando de planes y momento de lo más cómplices. Hace no mucho, se iban juntas a un taller de cerámica, a pintar sus propias piezas. En el último evento al que ha acudido, los medios le han preguntado por cómo se encuentra. "Está bien, está refugiándose... bueno, no, disfrutando e invirtiendo el tiempo en sus hijos y en mi hermano", ha comenzado expresando la creadora de contenido.

Y es que, en este proceso, "su familia, sus hijos, sus amigos y su gente" están siendo "lo más importante" y una pieza clave para ella. "Está bien, pero tampoco quiero hablar por ella. Son cosas muy delicadas y no creo que nadie tenga que hablar por nadie", ha puntualizado la hija de Makoke, que ha querido ser extremadamente cauta a la hora de expresarse sobre su cuñada. Pero lo que sí, puntualizar que está "disfrutando de los momentos en familia, que son muy importantes".

Así, gracias a estas declaraciones, sabemos que Marina Romero se lo está tomando con calma. "Cuando te enfrentas a problemas, es donde hay que tener la cabeza", señala. Respecto a las Navidades, la hija de la exconcursante de 'Supervivientes' reconoce que este tipo de malas noticias les hacen darse cuenta de que "no necesitan motivos para celebrar ni para estar juntos".

Por eso la boda de Makoke, aunque tuvo que aplazarse por este problema de salud, sigue adelante. "¡Claro que se va a celebrar! Una boda es un motivo de felicidad para todos, y más si somos familia. No ha podido ser porque lo importante es la familia y por eso hay que priorizarla", ha reflexionado Anita Matamoros, que ha confirmado que el enlace de su madre con Gonzalo sigue hacia adelante, pero que ahora la salud de Marina Romero es prioridad para ellos.