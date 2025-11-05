Rocío Molina 05 NOV 2025 - 18:10h.

La actriz y presentadora ha dedicado unas bonitas palabras al novio de su hija tras hacerse pública su futura boda

Paz Padilla vive un momento muy dulce y no puede contener su alegría. Tras hacerse pública la futura boda de Anna Ferrer Padilla con su prometido Mario Cristóbal, la actriz no ha podido contener las lágrimas ni la emoción al hablar del chico que hace tan feliz a su hija. A través de un vídeo que ha subido en su perfil oficial de Instagram ha abierto su corazón sobre lo que siente por el que será su yerno.

La relación entre Paz Padilla y la influencer Anna Ferrer es de las más bonitas y especiales entre madre e hija. Su complicidad y admiración traspasa las pantallas y eso ahora se ha trasladado a Mario Cristóbal, el que será el yerno de la actriz y humorista. Hacia él, ha tenido unas bonitas palabras y la humorista ha terminado llorando.

"Quería compartir con vosotros cómo me siento", ha comenzado diciendo la presentadora dentro de un vídeo en el que ha recordado su propia experiencia y en el que no ha faltado su reflexión. El poder hablar abiertamente de la boda de su hija ha sido un alivio para la humorista. De ahí que haya explicado cómo está viviendo este momento y, especial emotivo, ha sido el discurso que ha tenido para el novio de su hija.

"Veo a mi hija muy serena, muy tranquila, muy luminosa y él la quiere tanto, la ama tanto y la respeta. tiene admiración, ternura. Yo a él le considero como a uno de la familia, como un hijo porque es muy noble, pero sobre todo porque la quiere y yo siempre le digo a Anna te quiere a ti pues le tengo que querer", ha confesado.

Al hablar de la bonita pareja que forman y tan bien del chico con el que su hija va a formar su proyecto de vida, Paz Padilla no ha podido evitar romper a llorar al decir que ve en ellos muchas cosas que ella ha vivido. "Yo he conocido el amor auténtico y profundo y yo les miro y me emociono", ha dicho sin poder contener las lágrimas al recordar a Antonio Juan Vidal, el gran amor de su vida, que falleció hace cinco años.

"Ver a tu hija así es muy bonito y luego cómo él la mira, cómo la quiere es precioso", confiesa la humorista que sabe muy bien lo que es sentir el dolor más profundo y los momentos más amargos, el último con la muerte de su hermano Luis, pero que también sabe disfrutar como ninguno de los instantes dulces que te regala la vida.