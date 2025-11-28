El hijo de Raquel Bollo asegura que no está "en el momento" de "decir" lo que piensa

Manuel Cortés carga contra su ex Aguasantas por hablar del episodio de la manguera de Isa Pantoja: "Ridículo"

Compartir







Las reacciones a la reaparición pública de Kiko Rivera no dejan de ir en aumento. Si Isa Pantoja, su hermana, confesaba que se quedó en shock cuando leyó el mensaje en el que se abría a unas disculpas, ahora Manuel Cortés ha decidido mojarse y decir lo que piensa de la nueva postura de su primo.

El DJ reconoce sus errores del pasado. Admite que el episodio de la mangera lo narró de forma muy similar su hermana en el programa '¡De viernes!', por lo que ahora cree que es buen momento de reconciliarse con ella. "Al fin y al cabo la historia se sabe cuál ha sido. Está claro que hay detalles que uno no puede negar obviamente, a mí no me pertenece negarlo y sobe todo el protagonista que es mi primo ha dicho lo que piensa", comparte el hijo de Raquel Bollo como hemos podido escuchar en 'El tiempo justo'.

El mensaje de Manuel Cortés a su primo Kiko

Manuel Cortés cree que "se ha formado mucha bola". El cantante recuerda además el rifirrafe que tuvo con Isa Pantoja hace tiempo. "Yo lo que tuve con mi prima fue un desencuentro con su pareja. tampoco creo que yo hiciera esa sangre que parece demostrarse", afirma.

El intérprete de 'Ali' carga también contra aquellos que opinan sobre sus trifulcas personales. "Personas que han estado en mi vida que simplemente por haber estado en mi vida se crean oportunas, se atrevan a decir que pude parar esto, me parece ridículo la verdad. Se dicen cosas que no son así", señala.

Manuel Cortés reconoce que intentará defender a su primo a capa y espada. "Él sabe que tiene mi apoyo siempre. Si él reconoce sus errores, yo siempre quiero a mi primo con la verdad. Nunca voy a bailarle el agua. Si ha reconocido sus errores, ¿cómo no te voy a decir yo que no se ha equivocado?", comparte. "Su hermana, decida lo que decida, está en ella", concluye.