Lorena Romera 28 NOV 2025 - 13:38h.

La influencer acude al médico y rompe a llorar al conocer la gravedad de su diagnóstico

Anabel Pantoja comparte el parte médico de su lesión, a las puertas de la final de 'Bailando con las estrellas'

Compartir







Anabel Pantoja ha roto a llorar al descubrir su diagnóstico médico. La influencer, exconcursante de 'Supervivientes', ha compartido un vídeo que ha hecho saltar todas las alarmas, llorando a lágrima viva durante una prueba médica en la que ha conocido el grado de gravedad del problema de salud que arrastra desde hace algunos días, a raíz de un sobresfuerzo al coger en brazos a su hija Alma, que ya tiene un año.

Si ya estaba algo preocupada por su lesión de rodilla a pocos días de la final de 'Bailando con las estrellas', esto ha terminado de rematarla. La sobrina de Isabel Pantoja está destrozada. Hace apenas unos días, durante la rueda de prensa del programa de baile que le ha devuelto la ilusión, confesaba que no se podía creer esta serie de desgracias a las puertas de la noche más importante.

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja reacciona a las informaciones sobre la mala relación entre su madre y David Rodríguez

"He estado con la lesión de la rodilla, que la sigo teniendo... Pero el lunes fuimos a Sevilla a grabar unas cosas y, cogiendo a Alma de lado en el AVE, me dio un tirón aquí", comentaba, señalándose la zona de las costillas. "No me he lesionado en tres meses y ahora... A ver, que no tengo los 20 años que tienen mis compañeros, y el cuerpo y la preparación que tienen ellos", puntualizaba la 'pantojita', remarcando sus 39 años.

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja se parte de risa al descubrir lo que ha aprendido Alma

"Sabía que algo no iba bien"

Ahora, durante una cita médica, la que fuera colaboradora de Telecinco ha descubierto su diagnóstico médico y se ha roto completamente. "Sabía que algo no iba bien", comenta, mientras las lágrimas caen por su rostro, una detrás de la otra. Y es que, tal y como ella misma sospechaba, durante la exploración le han descubierto una importante lesión que podría complicarle las cosas a todos los niveles.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El diagnóstico médico de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja sufre una "distensión en la musculatura intercostal", explica el fisioterapeuta al que ha acudido para evaluar el grado de gravedad. "Hay unos pequeños agujeros... Hay una diferencia en el tejido (entre el sano y el lesionado). Se estira el músculo. No llega a haber rotura, pero es una distensión de la musculatura intercostal", le explica, mientras ella trata de reprimir el llanto.

"Esto es muy doloroso, cuesta hasta respirar"

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"El hueso está bien, la costilla no tiene ninguna fisura", comenta el profesional, tratando de aliviarla. "Pero lo del músculo... llama la atención. Esto es muy doloroso. Con esto te cuesta hasta respirar", reconoce el fisioterapeuta, que no puede evitar darle estas malas noticias a Anabel Pantoja, que suspira al escuchar estas palabras, preocupada por no llegar en plenas condiciones a la final de 'Bailando con las estrellas' y por no estar ahora al cien por cien para su hija Alma.