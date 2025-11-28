Miguel Salazar Madrid, 28 NOV 2025 - 23:00h.

Carolina Perles cree que José Luis Ábalos, su exmarido -que acaba de ingresar en la prisión de Soto del Real por "riesgo de fuga" en mitad de los delitos por los que se le acusa-, siempre fue "leal" al Partido Socialista. Así lo ha hecho saber en una entrevista en el programa '¡De viernes!', donde se ha sentado tan solo 24 horas después de que el que fuera número 3 de la formación socialista entrarse en la cárcel por orden del juez Leopoldo Puente.

La exmujer del que fuera secretario de organización del PSOE piensa que lo han usado "como cabeza de turco". Cree que ha sido un blanco fácil de muchas personas para eximir culpas. "Él ha hecho una labor muy importante, quitando luego como haya sido. Ha sido una persona clave que se ha dejado la piel por este gobierno", valora.

El dardo de la exmujer de Ábalos a Pedro Sánchez

Perles cree que todo se irá esclareciendo con el paso del tiempo. Pero tiene claro que hay cosas que no le cuadran. Una de ellas es la actuación de Pedro Sánchez, líder del Ejecutivo, con su exmarido. "No entiendo bien lo del presidente, porque lo cesan de todo y luego lo recuperan y luego no sé ya a dónde le llevan", comparte.

La exmujer del exminitro cree que Ábalos siempre fue "leal" a su partido. "Siempre ha sabido más de lo que ha contado", opina. Una de las frases más conocidas por todos de José Luis Ábalos ha sido el 'no tengo a nadie', unas declaraciones que dijo en público en el Congreso. "Lo han dejado caer. Con el tiempo todo se termina sabiendo y cada cosa se pone en su lugar. Él lo ha expresado que no se ha sentido protegido", dice.

Carolina Perles está convencida de que "como político" siempre "ha hecho las cosas de manera correcta". "Lo han dejado solo, no se le ha dado el apoyo que se le tenía que dar", asegura.